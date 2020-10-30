"صحة الإسكندرية" تشارك في ماراثون مبادرة دعم المرأة المصرية

شاركت مديرية الشؤون الصحية في الإسكندرية، اليوم الجمعة، بماراثون للجري Alex runnner، الذي تنظمه مبادرة رئيس الجمهورية، ويأتى دعما للمرأة المصرية تحت شعار "الست المصرية هي صحة مصر".

وانطلق الماراثون من منطقة كوبرى استانلي لينتهى عند محطة الرمل وسط الإسكندرية، وشارك فيه عدد من قيادات وأطباء صحة الإسكندرية، بالإضافة إلى عدد من الجماهير من السيدات والرجال.

وقالت الدكتورة مرفت السيد، وكيل مديرية الشؤون الصحية في المحافظة، إن الماراثون ‏بمناسبة شهر التوعية بسرطان الثدي، ومبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية، من خلال عربيات موجودة طوال اليوم عند المركز الإفريقي لصحة المرأة، أمام مسجد القائد إبراهيم.

وأطلقت العديد من المبادرات الرئاسية، في إطار جهود الدولة لبناء الإنسان المصري من الناحية الصحية، وفي مقدمتها مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية، ضمن حملة "100 مليون صحة"، في إطار السعي إلى رفع مستوى الوعي بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي ووسائل الوقاية من هذا المرض، ضمن خطة استراتيجية لتعزيز أنماط الحياة الصحية، وتقديم الرعاية الطبية الشاملة والمتكاملة بطرق مبتكرة ومستدامة، تضمن وقاية المجتمع من الأمراض.

وأصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، فيديو جراف يرصد إنجازات مبادرة صحة المرأة، والتي تتمثل في فحص نحو 8.5 مليون امرأة حتى 20 أكتوبر 2020، على مستوى محافظات الجمهورية، كما يقدم الفحص للسيدات المترددات خلال الزيارات الدورية للمتابعة والزيارة العارضة؛ ليصل إجمالي التردد إلى نحو 9.3 مليون زيارة، بينما تستهدف المبادرة ما يقرب من 31 مليون امرأة.

وتشير الأرقام إلى أن هناك 95046 امرأة، تم عمل أشعة لهنّ و4555 امرأة سحبت عينة منهن، وعمل تحليل باثولوجي لهنّ و1973 حالة سرطان ثدي اكتشفت، و1650 حالة تمّ البدء في علاجها.

ورصد الفيديوجراف، أن الكشف المبكر عن مرض سرطان الثدي يتم من خلال الكشف الذاتي الدوري على الثدي، وكذلك الكشف في الوحدات الصحية التابعة لبرنامج صحة المرأة، خاصة وأن نسبة الشفاء التام للحالات المكتشفة مبكرا تصل إلى 90%.