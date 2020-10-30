بالأسماء والأماكن.. الأوقاف تفتتح 18 مسجدا في 7 محافظات اليوم

تفتتح وزارة الأوقاف، اليوم 18 مسجدًا جديدًا في 7 محافظات، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 427 مسجدًا، وتستحوذ محافظة الفيوم على نصيب الأسد بـ11 مسجد.

وأكدت الوزارة أن خطبة الجمعة اليوم ستكون تحت عنوان "النبي القدوة معلمًا ومربيًا"، وأكدت على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة لتفشي فيروس كورونا المستجد.

ونشرت الوزارة عبر موقعها الإلكترونى المساجد التى سيتم افتتاحها الجمعة على النحو التالى:

الفيوم:

1. أبو بكر الصديق – النزلة يوسف الصديق.

2. شلبي القديم – جردو - أطسا.

3. المحارقة الوسطاني- النصارية إبشواي.

4. الجديد المقراني الصديق – المقراني يوسف.

5. عباد الرحمن – قصر الباسل أطسا.

6. الغفار – السنباط.

7. عبد الله وهبي – شارع الحرية بندر ثان.

8. العزيز – سنهور القبلية سنورس ثالث.

9. التقوى – شارع السوق العدوة.

10. السريرة – السريرة قصر الباسل.

11. عبد الهادي زيدان – عزبة عبد الهادي زيدان.

الدقهلية:

12. مسجد جامعة الدلتا - طريق جمصه الساحلي.

الشرقية:

13. الكشايكة بندر أبو كبير - شرقية.

الجيزة:

14. العمدة – باجة الشيح الرقة الغربية- العياط.

البحيرة:

15. محروس حبيب – زاوية حمور - الدلنجات.

القليوبية:

16. حسن الخزرجى – الرملة - بنها.

17. الشهيد خلوص – كفر الرجالات - طوخ.

الأقصر:

18. الرحمن - قرية زرنيخ - إسنا.