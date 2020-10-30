عاجل.. الحكومة تحسم الجدل حول إلغاء الحضور والغياب في المدارس

تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أنباء بشأن إلغاء نظام الحضور والغياب بالمدارس خلال العام الدراسي الجديد.

تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُوضحةً أن إجراءات تسجيل الحضور والغياب مستمرة بمختلف المراحل التعليمية خلال العام الدراسي الجديد وفقا للخطة المعلنة من قبل الوزارة، مع تفعيل نظام التعلم عن بعد إلى جانب الذهاب إلى المدرسة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وفي إطار خطة الوزارة الاحترازية في ظل أزمة فيروس كورونا، تم تخفيف عدد أيام الحضور بالمدارس لمختلف الفرق الدراسية والمراحل التعليمية، وفقا لرؤية مدير المدرسة، بما يضمن توزيع الكثافات الطلابية على الفصول مع مراعاة التباعد الاجتماعي، كما تم إتاحة منصات تعلم إلكترونية للطلاب لشرح المناهج أيام الحضور من المنازل.

ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين صفوف الطلاب وأولياء الأمور، وفي حالة وجود أي استفسارات يرجى الاتصال على رقم الوزارة (027963273).

وعلى مدار الأسبوع الجاري، خرج الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم بعدة تصريحات تطمينية للأسر وأولياء الأمور حول مستقبل الدراسة هذا العام، مؤكدا أنه لا نية لإلغاء الدراسة بشكل نهائي مهما وصلت االحالة المتعلقة بفيروس كورونا

كما أعلن الوزير إصابة 49 فردا في النظومة التعليمية ما بين طلاب ومدرسين وإداريين وموظفين، بفيروس كورونا منذ انطلاق الدراسة وحتى الآن، من بين 25 مليون فرد في المنظومة التعليمية