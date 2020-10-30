توزيع 100 ألف غطاء.. حزب مستقبل وطن يطلق مبادرة "شتاء دافئ" بالفيوم

أطلقت الأمانة العامة لحزب "مستقبل وطن" بمحافظة الفيوم، مبادرة "شتاء دافئ" من منزل إلى منزل، عبر تنظيم قوافل مكافحة البرد بأمانة الحزب؛ إذ توزع 100 ألف غطاء شتاء "بطانية ولحاف"، على الأسر البسيطة والأكثر احتياجًا بالمحافظة.

وقال منتصر نضر، أمين عام الإعلام بالحزب، في تصريحات خاصة لـ"الوطن" إنّ الحملة ستشمل مراكز المحافظة كافة، وستبدأ بقرى مركز ومدينة الفيوم، موضحًا أنّها تأتي استجابة لمبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار أمين عام الإعلام بمستقبل وطن، إلى أنّ الحملة تأتي تفعيلا للدور المجتمعي لحزب "مستقبل وطن"، من خلال مشاركة الدولة في تقديم وسائل العون كافة للمواطن، وتخفيف العبئ عليه في محافظة الفيوم، من خلال إطلاق وتنظيم الفاعليات والمبادرات المجتمعية في مختلف المجالات.

وأوضح "نضر" أن "مستقبل وطن" دائمًا يُطالب أعضائه بالاستمرار في تقديم الخدمات اللازمة للوطن ولأبناء محافظتهم، مؤكدا: "بين الحزب والوطن عهد لن يثنيهم عنه جاهل أو حاقد أو حاسد، وأنّهم يعلمون أنّ الوطن ينتظر منهم الكثير".

على جانب آخر، تواصل لجنة فحص ملفات التصالح على مخالفات البناء المُشكّلة من أمانة الحزب بالمحافظة، أعمالها لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين، استجابة لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتحمل إجراءات التصالح بالكامل عن المواطنين البسطاء ومحدودي الدخل، بحد أقصى 70 مترا في حالة كان المنزل دورين أو100 متر لو كان دورا واحدا؛ إذ تتحمل أمانة محافظة الفيوم قيمة إجراءات التصالح وتقنين الأوضاع بالكامل لـ1000 مواطن ومواطنة ممن تنطبق عليهم المعايير التي حددتها اللجنة المشكلة بالحزب، بما يضمن وصول منحه الحزب لمن يستحق.