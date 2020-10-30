مصرع طالب في حادث تصادم بسوهاج

لقي طالب مصرعه إثر اصطدام دراجة بخارية يقودها بسيارة ملاكي، وسقوط الدراجة بقائدها في الترعة المجاورة للطريق، بدائرة مركز دارالسلام بسوهاج.

وجرى انتشال الجثة ونقلها لمشرحة المستشفى المركزي، كما لقيت طفلة مصرعها بدائرة مركز طما اثر سقوطها من سطح منزلها.

وتلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة دار السلام يفيد بوجود حادث تصادم ومتوفى ومصاب على الطريق الزراعي الشرقي ببندر دار السلام دائرة المركز.

انتقل مأمور وضباط المركز وبالفحص تبين أنه أثناء سير السيارة "ملاكي" قيادة "محمد.ا.ا" 27 عاما، مهندس حر، ويقيم بذات الناحية، اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بدراجة بخارية قيادة "أكرم.ع.ح" 20 عاما، طالب، ويقيم بناحية البلابيش المستجدة دائرة المركز، ما أدى لانقلاب الدراجة البخارية بالترعة المجاورة للطريق.

بسؤال شقيق المتوفى اتهم قائد السيارة الملاكي بالتسبب في الحادث، ونفى الشبهة الجنائية وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة.