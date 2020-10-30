"سياحة الإسكندرية" تحرر محاضر لـ 12 مطعما وكافتيريا

شنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، حملة مكبرة على الكافيتريات والمطاعم والمحال العامة بأحياء المنتزه أول وثان، للتأكد من التراخيص والتزامها بالبيع وفق قوائم الأسعار المعتمدة.

وقال اللواء جمال رشاد، رئيس إدارة السياحة والمصايف، إن الحملة استهدفت 36 منشأة غذائية "مطاعم، كافيتريات، محال عصائر" بمناطق المندرة و26 يوليو وجمال عبد الناصر.

وأضاف رشاد، في تصريح له، اليوم الجمعة، أن الحملة أسفرت عن ضبط 4 مطاعم وكافيتريات تدار دون ترخيص، و8 محال تبيع بأسعار غير معتمدة، لافتا إلى أنه جرى تحرير محاضر بالمخالفات وإبلاغ الأحياء لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وشدد على استمرار حملات السياحة على المطاعم والمحال بكافة أحياء المحافظة، بهدف تحقيق انضباط الأسعار ومنع ابتزاز واستغلال للمواطنين.

وطالب رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، المواطنين بالإبلاغ عن أي منشأة تقوم بالبيع بأزيد من الأسعار المقررة على خطوط الشكاوي والصفحة الرسمية للإدارة على "فيسبوك".

كان مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالإسكندرية، اجتمع مع حلمي فوزي السفير الإندونيسي بالقاهرة والوفد المرافق له، لبحث التعاون السياحي المشترك مع الشركات السياحة المصرية.

وقال علي المانسترلي رئيس غرفة شركات السياحة بالإسكندرية، إنّ الاجتماع شهد الاتفاق على سفر نحو 50 شركة سياحة مطلع العام المقبل لإندونسيا، وتحديد لمدينة بالي الأشهر في العالم باستضافة الأزواج حديثي الزواج لقضاء شهر العسل، لمشاهدة المدينة على الطبيعة، التي يقبل عليها آلاف الشباب المصري سنويا، والنظر في إمكاناتها ومحاولة نقل التجربة للعديد من المدن السياحية المصرية.

وأضاف المانسترلي، لـ"الوطن"، أنّ الاجتماع تطرق إلى سبل زيادة حركة السياحة البينية بين مصر وإندونسيا، خاصة أنّ الاخيرة تبدأ الشهر المقبل استقبال السياح الأجانب بذات الضوابط التي اعتمدتها مصر يوليو الماضي، لاستقبال السياح الأجانب، وبإجراء تحليل "بي سي آر" لهم للتأكد من عدم حملهم لفيروس كورونا.

ولفت إلى أنّ الحركة السياحية الوافدة من إندونيسيا إلى مصر ارتفعت بشكل جيد خلال 2019، بالتزامن مع زيادة الحركة الوافدة من الشباب المصري لمدينة بالي الإندونيسية لقضاء شهر العسل، مشيرا إلى التطرق أيضا لبرامج "العمرة بلس" والتي تسمح للمعتمرين الإندونسيين بقضاء بضعة أيام في مصر للسياحة، قبل أو بعد أدائهم للعمرة.