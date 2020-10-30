"الإغراء".. قصة "انتقاد" أزعج عايدة رياض: "أنا مش شقية"

تصدرت الفنانة عايدة رياض، مُحركات مواقع البحث، خلال الساعات الماضية، بعد كشفها عن ديانتها وهي المسيحية، إذ قالت في تصريح سابق لـ"الوطن"، إنها حريصة على الاحتفال بأعياد المسلمين والمولد النبوي الشريف.

رحلة فنية ثرية، قطعتها الفنانة عايدة رياض، بعضها حقق نجاحات كبيرة وأخرى أخفقت في ردود الفعل، كونها شاركت في أعمال تجارية لم تكن راضية عنها من الأساس، حسب تصريحاتٍ تليفزيونية لها.

انتقادات عدّة وجهت لـ عايدة رياض، من آنٍ لآخر، لمشاركتها في أعمال فنية مثيرة للجدل، وصفها البعض بالجريئة.

سؤال صادم، وجهته المخرجة إيناس الدغيدي، في برنامجها "شيخ الحارة" لـ عايدة رياض، بقولها: "ليه بيختاروكي في الأدوار الشمال؟ لتُرد عليها :" شمال إزاي، يعني فيلم أهل القمة اللي أخذ جائزة مع الفنانة سعاد حسني كان شمال؟ دوري في فيلم الكيت كات كان شمال اللي أخذ جائزة برضوا؟".

وقالت إنها كانت من الممكن أن تُصبح فنانة صف أول إذا تحلت بالذكاء في التعامل مع الوسط السينمائي، متابعة: "أنا معنديش ذكاء خالص، أنا فعلا مش ذكية أبدا وطبيعية جدا، أنا جاملت ناس كتير ومحدش جاملني.. وأنا خجولة جدا ومش شقية خالص، وهبلة جدا، وطيبة جدا، ياريتني أكون جريئة".

عايدة رياض، قالت إن بعض الراقصات حاليًا يبتعدن كثيرًا عن الرقص الشرقي "بتاع زمان"، موضحة أن النموذج بالنسبة لها هو نعيمة عاكف.

"وأضافت في تصريحات تليفزيونية لها: "قعدوا يغلسوا على الراقصات المصريات لحد ما بقى كل اللي بيرقصوا في الأوتيلات والبواخر أجانب، نفسي تدريب الراقصات يرجع تاني ونفسي أعمل مدرسة للتدريب على الرقص".

وأشارت إلى أنها بدأت مشوارها الفن بالرقص الاستعراضي، منوهة بأن الفتيات يبدأن هذا المشوار منذ الثانية عشر من عمرهن، وهن سفيرات لمصر في الخارج وكل مكان.

وأكدت أنها لا ترى نفسها ممثلة إغراء "كوني دمي خفيف وراقصة لا يعني إني ممثلة إغراء، وماندمتش على أي دور عملته".