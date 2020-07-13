عايدة رياض تصف محمود رضا بـ "المكافح": غير نظرة المجتمع تجاه الرقص

وصفت الفنانة عايدة رياض، الراحل محمود رضا، بأنه كان أسطورة الفن الشعبي في العالم العربي والعالم أجمع، وكل من عمل في مجال الفنون الشعبية تعلم منه، وأطلقت عليه لقب "الأستاذ"، مضيفة: "محمود رضا فنان محارب وله هدف وأنشأ مؤسسة قوامها الأستاذ علي رضا والفنانة فريدة فهمي والفنان والمايسترو العالمي علي إسماعيل"، موضحة أن الراحل هو من علم كل الأجيال أصول الفن الشعبي.

وأضافت "رياض"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "القاهرة الآن"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة "العربية الحدث"،: "محمود رضا كافح لوحده في مؤسسة أسسها بالحب وكان شغوفا بالفن المصري وعندما سافر للخارج ووجد كل الفنون الشعبية للدول معروضة في المحافل الدولية، زعل وقال إزاي مصر مايبقاش ليها فن شعبي نحو العالمية ومن وقتها كافح وقرر يعمل ده وأسس فرقته وجاب محافظات مصر بأكملها لتعلم العادات والتقاليد واستلهام رقصاته وفنه منها".

وأوضحت أن أعضاء فرقة رضا كان لديهم مهن وتعليم في مجالات أخرى فمنهم المهندس وغيره ولكن أحبوا الرقص ولذلك نجحوا وحققوا فنا راقيا ومحترما بما أحدث نهضة فنية، "الثلاثي محمود رضا وشقيقه الأكبر علي رضا والمايسترو الكبير علي إسماعيل سبب هذه النهضة بالإضافة إلى الكبير ثروت عكاشة وزير الثقافة سابقًا، حتى اكتملت ملامح الفن المصري"، كاشفة أن فرقة رضا لم تكن مجرد مهنة بل رسالة ورؤية وجرأة ، كما أن فريدة فهمي ومحمود رضا نجحا في تغيير نظرة المجتمع تجاه فن الرقص لما اثبتاه من رقي واحترام وقد ساعدها ذلك للانضمام للمجال.

وتابعت: "دول بالطبع أسهموا في رقي نظرة المجتمع تجاه فن الرقص وعلمونا كل حاجة بفنهم الراقي وانتقائهم للملابس والرسالة، عندما دخلت للفرقة القومية للفنون الشعبية كنت لازلت في المدرسة وكنت في الصف السادس الابتدائي، وكانت هناك مدرسة كانت تزورنا لإقامة حفلة مدرسية بشكل منتظم، وكانت مدرسة في الفرقة القومية للفنون الشعبية، وكنت أنا وقتها بطلة في الجمباز، فقالت لي على فكرة أنتي شاطرة في الرقص".

وواصلت: "عندما قالت لي المدرسة وقتها إنتي شاطرة قالت لي عندنا الفرقة القومية للفنون الشعبية ومكنتش اعرف عنها حاجة ولما سألتها يعني إيه فرقة شعبية؟ قالت ياعايدة إنتي شفتي فيلم إجازة نص السنة؟ قلتلها طبعاً ده حياتي ده حتى وأنا في البيت بمثل دور فريدة فهمي وأخويا الأكبر مني بيقوم بدور محمود رضا".