قبل افتتاحه بأيام.. سخرية واسعة من إضاءة الكوبري العلوي بالفيوم

أثارت الألوان المختلفة التي وضعتها الشركة المنفذة لمشروع إحلال وتجديد الكوبري العلوي بوسط مدينة الفيوم، على أعمدة الإضاءة سخرية أهالي محافظة الفيوم، الذين شنوا حملة سخرية واسعة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وعلق أحمد طه على تلك الإضاءة قائلًا: "ده علشان فيه محل عصير قصب هيفتح في أول الكوبري".

وأضاف عمرو سعد مُعلقًا على صورة الكوبري: "يعني دي مش حنة شيماء"، وتوالت التعليقات الساخرة من الكوبري فمنهم من قال "فرح العمدة"، ومنهم من قال إنّ الشركة المنفذة تتعامل مع أهالي الفيوم على أنهم "فلاحين" ولن يفهموا في الديكور والذوق العام".

واستنكر محمود عوض تلك الإضاءة قائلًا: "هما عشان شايفينه كوبري يتيم في المحافظة قوم يعملوا كده فيه ويستكردوه، بصراحة شكله متخلف قوي يا لون واحد أزرق أو وارم يا بلاش عك".

وطالب أهالي المحافظة الدكتور أحمد الأنصاري بالتدخل وإزالة تلك الأضواء طالبين منه إعادة النظر في تلك الإضاءة لأنها تُظهر الكوبري بصورة سيئة، بالإضافة لقلة الذوق العام والتلوث البصري.

وناشد إسلام المنياوي محافظ الفيوم، ضرورة تسليم الكوبري وإعادة فتحه لأنه طالت مدة صيانته التي استغرقت 7 أشهر حتى الآن، الأمر الذي تسبب في حدوث أزمة مرورية خانقة على مدار الفترة الماضية، مُتسائلًا لماذا لم يتم فتح الكوبري رغم الانتهاء من إحلاله وتجديده خصوصًا أنّ البلد تحولت إلى "خرم إبرة" وانتشرت الحواث يوميًا بسبب التكدس والزحام "على حد وصفه.

وفي استجابة عاجلة من محافظ الفيوم، أمر الشركة المُنفذة لمشروع إحلال وتجديد الكوبري العلوي، بإزالة الأضواء المختلفة التي أثارت غضب أهالي المحافظة، وتغييرها بالضوء الأبيض فقط بأسرع وقت ممكن، ومُطالبًا الشركة بإنجاز الباقي من أعمال الإحلال والتجديد بأقصى سرعة من أجل افتتاح الكوبري وحل الأزمة المرورية المنتشرة بشوارع المحافظة بسبب إغلاقه.