قطر تعترف بإجراء فحوص "مهينة" للسيدات في مطار الدوحة

اعترفت قطر، اليوم، بإجراء فحوص قسرية مهينة لنساء في مطار الدوحة، وأحالت مسؤولين بالمطار إلى النيابة العامة، وفقا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية".

وكانت طالبت الحكومة الاسترالية قطر بإيضاحات بشأن واقعة إنزال إجبار سيدات على خلع ملابسهن وإجراء فحص دقيق لأعضائهن التناسلية بعد العثور على طفل حديث الولادة بمطار حمد، و"أمر مزعج للغاية، عدواني، يتعلق بمجموعة من الأحداث".

قالت أستراليا إنه تمت إحالة واقعة حدثت في مطار الدوحة بقطر إلى الشرطة الاتحادية الاسترالية تعرضت خلالها أستراليات لفحص طبي دقيق على مدرج المطار بعد اكتشاف رضيع في حمام بالمطار.

وقالت شبكة "سفن نيوز" التلفزيونية إنه تم إجبار نساء على النزول من طائرة للخطوط الجوية القطرية في وقت سابق من هذا الشهر، من بينهن 13 أسترالية والخضوع لفحص طبي بعد العثور على مولود ولد قبل أوانه وتركته أمه في حمام بمطار حمد الدولي.

وذكرت خدمة "سفن نيوز" الإخبارية، تم إنزال النساء من على متن الطائرة و "إجبارهن على خلع ملابسهن الداخلية، قبل فحص أعضائهن التناسلية بشكل جائر" في سيارة إسعاف على مدرج المطار.

وقالت امرأتان لهيئة الإذاعة الاسترالية إنه طُلب من كل النساء البالغات في الطائرة بصرف النظر عن سنهن النزول لفحصهن. فيما نقلت المحطة التليفزيونية عن أن الحكومة الفيدرالية تبحث اتخاذ إجراءات تجاه قطر بسبب الواقعة.وأكدت وزيرة الخارجية الأسترالية ماريس باين، أن النساء اتصلن بالحكومة الأسترالية وقت حدوث تلك الواقعة في وقت سابق من الشهر الجاري وإن الحكومة بحثت هذا الأمر مع السفير القطري، وقالت إنه تم أيضا إبلاغ الشرطة بهذا "الحادث غير العادي".وقال مطار حمد الدولي، وهو جزء من مجموعة الخطوط الجوية القطرية، في بيان إنه لم يتم بعد تحديد هوية المولود الذي يتلقى رعاية طبية والذي عُثر عليه في الثاني من أكتوبر.