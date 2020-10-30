السلاب في احتفالية أم الشهيد: تحية احترام وإجلال وتقدير لمن قدمن أغلى ما يملكن "أبنائهن" فداء للوطن

مع اقتراب الماراثون الانتخابي من الانتهاء بدائرة مدينة نصر ومصر الجديدة ، ألقي السلاب كلمة في الاحتفالية الخاصة بتكريم أمهات الشهداء ، واشاد السلاب بعطاء الامهات اللاتي قدمن اولادهن فداءا للوطن لكي نحيي في أمن وأمان كما اشاد السلاب بمواقف المرأة المصرية وعلي وجه الخصوص موقفها في ٣٠ / ٦ وتقدمها الصفوف في مواجهة الارهاب ومحاولات تغيير هوية مصر الوسطية السمحة .

ودعا السلاب الحضور للوقوف احتراما واجلالا لامهات الشهادات من رجال الجيش والشرطة .

وطرح السلاب رؤيته للتحديات التي تواجه الدائرة والتحديات التي تواجه الحكومة والبرلمان في الفترة القادمة،

حيث ذكر "" اننا امام مسئولية كبيرة .. وتحديات أكبر ..أمامنا مهام ومسئوليات كبيرة في مدينة نصر ومصر الجديدة تتلخص في:

- توفير الأمن وسلامة المشاة .. بتوفير إشارات مرورية ..ومطبات صناعية.. وكباري لعبور المشاه ..

- تجميل مياديننا.. وعودة اللون الأخضر لشوارعنا..

- رصف وتطوير وإنارة الشوارع الجانبية..

- منظومة عصرية لجمع القمامة .. وتدوير المخلفات..

- جراجات متعددة الطوابق .. تقضي علي تكدس السيارات ..

- ملاعب ومراكز للشباب ..

- وحدات صحية متطورة..

- مدارس حديثة ..وفصول تقضي علي الكثافة العددية بالفصول ..

- مراكز لرعاية المسنين ..

والأهم .. طرح مبادرات توفر فرص عمل للشباب.. والمراة المعيلة .. وذوي الهمم..

""واكد السلاب علي اهمية المشاركة المجتمعية حيث قال؛"""

ان مشاكلنا .. حلها لن يتم بجهود حكومية فقط..و إنما بمشاركة مجتمعية .. و شراكة بين الحكومة والمجتمع..شراكة تسهم فيها القيادات النسائية ..

بخبراتها وتجاربها الناجحة..مشاكلنا ستعرف طريقها للحل بإرادة مجتمعية .. وحلولها ستموت نابعة منا ..بشراكة يقودها نوابنا ..ومجتمعنا المدني..وسيدات المجتمع..""" واستطرد السلاب في كلمته حول الدولة الجديدة التي تبني في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي قائلا؛ "مصر تمر بمرحلة مهمة جدا في تاريخها ..دولة جديدة تبني .. في عهد الرئيس السيسي .. انجازات كبري.. بنية تحتية كبيرة..عاصمة جديدة .. وتخطيط عمراني كبير ..مدن جديدة .. ومشاريع قومية..جامعات .. ومدارس .. ومصانع..مواجهة جادة للعشوائيات ..وأجندة واضحة للإصلاح ..تأمين صحي .. وضمان اجتماعي .. ومواجهة للفقر..وحول التحديات التي يواجهها البرلمان القادم قال؛" مسئولية كبيرة تقع علي عاتق برلمان ٢٠٢٠، أن يكون علي قدر المسئولية .. في مراجعة سياسات الحكومة..والرقابة عليها.، ومحاسبتها ، ومراجعهتا، و أن ينجز مهمته التشريعية الكبيرة..التي تواكب حركة التطور الكبير اللي بتشهدها مصر..برلمان .. عليه مسئولية كبيره.. في بناء الدولة الجديدة..

- قوانين متعلقة بالصناعة.. وحماية المنتج المحلي.. وتشجيع الاستثمار

- قوانين تنظم سوق العمل..

- قوانين تهم المرأة .. وتنظم العلاقات الأسرية..

- منظومة حديثة للتقاضي .. وتحقيق العدالة الناجزة ..

- تشريعات كثيرة مهمه.. وضرورية..

لتواكب حركة بناء الدولة الجديدة"""في نهاية كلمتة دعا السلاب الحضور للمشاركة في الانتخابات وعدم التخلف عن الادباء باصواتهم وممارسة حقهم الانتخابي ..شهد الاحتفال حشد غفير من السيدات والقيادات الشعبية بمدينة نصر ومصر الجديدة بحضور المرشحين عمرو السنباطي وطارق شكري .وقيادات حزب مستقبل وطن .

محمد مصطفي السلاب مرشح علي احد المقاعد الفردية الثلاث بمدينة نصر ومصر الجديدة رمز القلم رقم ١ .