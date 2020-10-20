محمد السلاب " نمبر وان " في انتخابات مجلس النواب بمدينة نصر

يبدو ان الانتخابات في الدائرة السادسة بالقاهرة في انتخابات مجلس النواب ومقرها مدينة نصر سيكون لها طابع خاص، عن كافة الدوائر الانتخابية، وذلك لسخونة المنافسة، والتي كشفت عنها الكشوف النهائية للمرشحين، والذي بلغ عددهم 54 مرشحا يتنافسون على 3 مقاعد بواقع 18 مرشحا على كل مقعد، في حين ان المتوسط العام للمتنافسين هو 14 مرشحا على المقعد الواحد، مما يعنى أن الانتخابات ستكون على أشدها.

وبين أبرز الأسماء التي أعلنت عنها الهيئة الوطنية للانتخابات ضمن كشوف المرشحين النهائية يأتي اسم النائب محمد السلاب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب الحالي، والذي فاز في الانتخابات الماضية، ضمن القائمة الوطنية عن محافظة الدقهلية، وقرر هذه المرة ان يخوض الانتخابات على المقاعد الفردية عن حزب مستقبل وطن، في دائرة مدينة نصر، بعد أن قام باستئذان أهالي الدقهلية في الترشح بدائرة والده الراحل والبرلماني المخضرم مصطفى السلاب، صاحب التاريخ النيابي المشرف ورجل الصناعة الوطني.

يسعي النائب محمد السلاب من خلال ترشحه برمزه الانتخابي القلم ورقم 1 في كشوف المرشحين، لدعم الدولة المصرية فى كافة ما تتخذه من إجراءات تهدف إلى النهوض بمصر فى شتى المجالات، والعمل على ترسيخ مفاهيم الديمقراطية والمواطنة، ونشر الوعي بين المواطنين بأهمية الحفاظ على مقدرات الدولة المصرية، وما وصلت اليه من مستويات نمو ملحوظة فى شتى المجالات يشهد بها العالم أجمع.

ويمتلك النائب محمد السلاب، جماهيرية كبرى استمد جزء كبير منها من سيرة والده، وجزء اخر من مهامه النيابية خلال السنوات الخمس ودوره الرقابي والتشريعي من خلال توليه منصب وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب الحالي من خلال المساهمة في سن العديد من القوانين التي تهدف الى النهوض بالصناعة الوطنية، بالإضافة الى رصيد هائل من الخدمات المقدمة لأهالي مدينة نصر من خلال مؤسسة مصطفي السلاب الخيرية لخدمة أهالي مدينة نصر ومصر الجديدة والمناطق المختلفة.

وضمن أبرز اسهاماته المجتمعية، ما أعلن عنه النائب محمد السلاب مؤخرا استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للإسهام في تخفيف العبء عن غير القادرين ومواكبة لمبادرة حزب مستقبل وطن، لتخفيف أعباء التصالح على مخالفات المباني، وقام النائب محمد السلاب، بزيارة لعزبة الهجانة التقى خلالها بالأهالي، للوقوف على أحوالهم واحتياجاتهم، وقرر الاعلان عن مساهمة لسداد مقابل التصالح لمائتي أسرة من اهالي دائرة مدينة نصر ومصر الجديدة، وكلف السلاب فريق من مؤسسة مصطفي السلاب الخيرية بتلقي طلبات التصالح من الاهالي ودراسة الحالة الاجتماعية للراغبين في التصالح على أن يتم اجراء سحب بنظام القرعة المعلنة لاختيار المائتين أسرة التي ستتولى المؤسسة السداد نيابة عنهم.

وأكد النائب محمد السلاب أن الدولة تعيش حاليا فترة استقرار في كافة المجالات والقطاعات خلاف ما كانت عليه سابقا، وأن مصر حققت إنجازات كثيرة لا يستطيع أحد أن ينكرها، في الحفاظ على المؤسسات وتطوير قطاعات الطرق والصحة والتعليم والمرافق وغيرها من المشروعات الحيوية التي بدأت تجنى ثمارها، وهو ما يتطلب ضرورة العمل على استكمال مسيرة العطاء والإنجاز، من خلال المخلصين للوطن وخاصة الشباب الذين توليهم الدولة اهتمام خاص في هذه الفترة من عمر الوطن.

النائب محمد السلاب هو رئيس "مجموعة مصطفى السلاب" وهو عضو "مجلس النواب"، ووكيل لجنة الصناعة وعضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المجلس،

ويشغل منصب رئيس كل من "مصانع سيراميكا رويال"، و"مؤسسة العمل الخيري والاجتماعي"، كما يترأس مجلس إدارة "مستشفى مصطفى السلاب الخيري للعلاج بالمجان"، وعضو "الجمعية البريطانية لرجال الأعمال"، و"الجمعية العمومية لمستثمري مدينة العبور"، و"النقابة العامة للتجاريين"، وهو حاصل على بكالوريوس التجارة وإدارة الأعمال، ودبلوم عام في وسائل الإعلام والإعلان.