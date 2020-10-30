أزمة في المدارس اليابانية بسبب الزي المدرسي.. والإدارة توضح الأسباب

على الرغم من انتهاء الأسبوع الثاني من العام الدراسي الجديد، إلا أن طلاب المدارس المصرية اليابانية لم يتسلموا الزي المدرسي الخاص بهم حتى الآن، وهو أثار غضب أولياء أمور الطلاب على السوشيال ميديا، لتتدخل الإدارة بالاعتذار وتوضيح الأسباب التي أدت إلى تلك الأزمة المستمرة مع بداية الأسبوع الثالث من الدراسة.

غضب أولياء الأمور

على خلفية عدم استلام أبنائهم الزي المدرسي حتى الآن، أعرب عدد من أولياء أمور طلاب المدارس المصرية اليابانية عن غضبهم واستيائهم الشديد، وذلك من خلال موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حيث علق أحد أولياء الأمور قائلا: "طالما الطلاب بتروح من غير زى مدرسي فخلاص مش هيضر لو راحوا كمان باقي السنة بيه، ويتم خصم ثمن الزي من مصروفات التيرم الثاني"، فيما علق آخر: "ياريت يبقي فيه موقف واحد من أولياء الأمور ونرفض استلام الزي، ونطالب باسترجاع الفلوس"، واتفق عدد من أولياء الأمور أن تلك الواقعة ليست المرة الأولى، ولكنها تتكرر للعام الثالث على التوالي.

المدارس اليابانية تعتذر وتوضح الأسباب

بسبب استياء وغضب أولياء الأمور، واستمرار أزمة عدم وجود زي مدرسي حتى الآن، خرجت إدارة المدارس المصرية اليابانية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، موجهة حديثها لأولياء الأمور، واعتذرت عن التأخر في تسليم الزي المدرسى لطلاب المدارس، وأوضحت أن السبب في تأخير تسليمها هو عدم التزام مورد الزي المدرسي بأكثر من ميعاد للتسليم، وانه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده، وأكدت أنه سيتم تسليم الزي المدرسي فور استلامه منه، على أن يستمر حضور الطلاب إلى المدرسة بملابس ملائمة للدراسة.

وكانت إدارة المدارس المصرية اليابانية قد قررت مد المهلة النهائية لسداد المصروفات الدراسية المتأخرة عن العام الدراسي الماضي إلى 15 نوفمبر المقبل، بالإضافة إلى مد المهلة الأخيرة لسداد القسط الأول من مصاريف العام الدراسي الجاري حتى 30 نوفمبر، وذلك مراعاة للظروف الاقتصادية التي يُعاني منها أولياء الأمور بسبب فيروس كورونا.