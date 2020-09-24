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محافظ جنوب سيناء يدعم طلاب المدارس اليابانية بتخفيض مصروفاتهم 50%

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حماده الشوادفي
12:51 م | الخميس 24 سبتمبر 2020
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

أعلن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم، دعم المحافظة لطلاب وطالبات المدرسة المصرية اليابانية بمدينة الطور بنسبة 50%، من قيمة المصروفات الدراسية للعام الدراسي الحالي 2020/2021، لدعم العملية التعليمية بالمحافظة، وتخفيفًا عن كاهل أولياء الأمور بمدينة الطور.

كما قرر المحافظ، دعم المحافظة لطلاب وطالبات المدرسة المصرية اليابانية بمدينة شرم الشيخ بنسبة 25%، من قيمة المصروفات في عامها الدراسي الأول 2020/2021، تخفيفًا عن مواطني المدينة نتيجة الأضرار السلبية لأزمة جائحة كورونا العالمية، وتأثيرها على القطاع السياحي بالمدينة.

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