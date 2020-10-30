إزالة الإشغالات والحواجز الخرسانية والحديدية من شوارع أسيوط

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إنه شنت عدة حملات مكثفة لرفع الإشغالات والمخالفات بشوارع مدينة أسيوط، وإزالة الحواجز الثابتة والمتحركة المنتشرة بالعديد من الشوارع على جانبي الأرصفة، وتسببت في إعاقة حركة المارة والسيارات، مشددا على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يتعدى على حرمة الطريق، دون الالتزام بالقواعد والقوانين المنظمة، مما يترتب عليه وجهة غير حضارية.

ولفت المحافظ إلى أن هذه الحملات تأتي استكمالا لخطة المحافظة في تحسين مستوى الخدمات، وتحقيق الانضباط بالشوارع؛ لإيجاد السيولة المرورية، وحفاظا على الوجه الحضاري والجمالي للمحافظة.

وأوضح "سعد" أن الشارع ملك الجميع، ولا يحق لأحد أن يضع حواجز خرسانية وسلاسل حديدية أمام المحلات أو العقارات، بغرض حجز أماكن لركن السيارات بشكل عشوائي، وطريقة تؤثر على سلامة الطريق، وتتسبب في إعاقة حركة السير للمارة وللسيارات، مكلفًا رؤساء المراكز والأحياء بشن حملات مكثفة كل في نطاقه؛ لإزالة الاشغالات والحواجز كافة، ووضع خطة زمنية لإزالتها، والمرور دوريا، ضمانا لعدم عودتها مرة أخرى، والقضاء على الظواهر السلبية كافة، وإعادة الانضباط للشوارع.

وكانت الوحدات المحلية لحيي شرق وغرب مدينة أسيوط، قد شنت عدة حملات دورية لإزالة الحواجز والكتل الخرسانية المنتشرة بجوار الأرصفة بالشوارع، وإزالة كافة الإشغالات التي تعوق الحركة المرورية، بمشاركة مسؤولي الإشغالات والتنظيم بالحيين.

من جانبه، أوضح محمد بشير، رئيس حي غرب، أنه شنت حملة مكبرة شملت شوارع حبيب باشا شنودة، ومنطقة السادات وميدان الشهيد أحمد جلال "المنفذ سابقا"، وشارع محمد علي مكارم، ورفعت الإشغالات بالشوارع كافة، ووجهت إنذارات للمحلات المخالفة بالالتزام بحدود محلاتهم؛ لعدم التعرض للمساءلة القانونية، مؤكدا استمرار الحملات، تنفيذا لتكليفات محافظ أسيوط؛ لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار أيمن محروس، رئيس حي شرق، إلى إنه بناءً على توجيهات محافظ أسيوط، نفذت عدة حملات على بعض المناطق، منها تقسيم الأمريكان بفريال، وشارع الثورة ومنطقة الحمراء، وتقسيم إلياس وشارع محمود رشوان والجلاء، وأزيلت جميع الحواجز الثابتة والمتحركة من هذه الشوارع، وتحميل سيارتين ربع نقل بالحواجز الحديدية والخرسانية، لافتا إلى استمرار الحملات بنطاق الحي حتى لا تعود الإشغالات إلى الشوارع مرة أخرى.