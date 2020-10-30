"لو القديم اتسرق".. إجراءات ومستندات تركيب عداد مياه جديد

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي المستندات والإجراءات التي يجب أن يتبعها المشترك لتركيب عداد جديد بدلا من القديم الذي تعرض للسرقة حتى لا يتعرض للغرامة المالية.

المستندات المطلوبة لتركيب عداد مياه بدلا من المسروق

يتقدم المنتفع أو العميل بطلب تركيب عداد جديد.

بطاقة الرقم القومي للمنتفع.

صورة لآخر فاتورة استهلاك.

يترك العميل التليفون الأرضي والمحمول البريد الإلكتروني الخاص به.

الإجراءات المطلوبة

يتقدم العميل باستيفاء طلب الخدمة.

سداد قيمة المعاينة.

يتوجه فني الشركة للعقار لإجراء المعاينة والتأكد من تلف العداد.

ثم يتم إخطار العميل بسداد مقايسة استبدال العداد نقدا.

وبعد ذلك يتم إصدار أمر شغل للفني لرفع العداد التالف وتركيب العداد الجديد.

ثم يتم صرف العداد والأدوات المطلوبة من المخازن.

يتوجه الفنيين لتنفيذ المقايسة الختامية.

تركيب العداد الجديد والانتهاء من تقديم الخدمة.

مميزات العداد الذكي

- القضاء على عيوب قراءة العدادات.

- يتيح للمواطن التحكم في الاستهلاك الخاص به.

- يتيح للمواطن معرفة عدد أمتار المياه المكعبة التي جرى استهلاكها، وقيمة المبلغ المتبقى من الشحن.

- يمكن تشغيل المياه بعد انتهاء الشحن عن طريق وضع كارت الشحن، بالعداد لحين شحن الكارت بمبلغ آخر.

- يقوم الكارت بارسال رسالة الى المشترك قبل انتهاء مدة الكارت بـ 24 ساعة.

- الاحتفاظ بالرصيد في حال سفر المشترك أو توقف استخدام المياه.

خطة تركيب عداد المياه مسبق الدفع

وضعت الشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحي خطة لتركيب 3 ملايين عداد مسبوق الدفع خلال 4 سنوات، بمعدل 750 ألف عداد سنويًا مما سيكون له أثر مباشر على زيادة نسب التحصيل وزيادة القدرة المالية والتمويلية لمقدمى الخدمة وتحقيق التحصيل الكامل لمستحقات الدولة.

وتتبني وزارة الإسكان خطة استراتيجية للتوسع في تركيب العدادات مسبقة الدفع للمياه على مراحل الأولى منها لتركيب العدادات للفئات غير السكنية (المصالح والهيئات الحكومية ودور العبادة والأندية وغيرها)، ثم تركيب العدادات مسبقة الدفع للفئات السكنية.