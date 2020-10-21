3 خطوات مهمة لتركيب عداد كهرباء مسبوق الدفع

كشف جهاز مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة 3 خطوات يجب على المشترك اتباعها في حال تركيب عداد مسبوق الدفع.

الخطوات

- عند تركيب العداد لأول مرة اطلب من الفني (القائم بالتركيب) قبل المغادرة وقبل استلام العداد تثبيت العداد بشكل سليم.

- قبل مغادرة الفني تأكد من ضبط التاريخ والوقت المسجل بالعداد بنفس يوم التركيب.

- ضع الكارت في العداد قبل أي عملية شحن، للتأكد من عدم وجود مشكلة.

وطوّرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الخدمات المقدمة للمشتركين وتسهيل طرق التواصل لمعرفة مشكلاتهم المختلف والوقوف على أسبابها والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن.

طرق وآليات التواصل

- خدمة الخط الساخن 121: تمّ تفعيله منذ أغسطس 2016، والخدمة تعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع بجميع شركات التوزيع على جميع أنحاء الجمهورية، وتمّ تعهيد تلك الخدمة إلى إحدى الشركات المصرية المتخصصة في خدمة العملاء ومراكز الاتصال بهدف تقديم خدمة طبقًا للمعايير العالمية.

ويمكن الاستعانة بالأرقام التالية أيضًا حسب نوع الخدمة:

- بلاغات فنية: 2835989.

- شكاوى تجارية: 160509.

-إبلاغ القراءات: 146197.

- إبلاغ عن سرقات: 11697.

-إبلاغ عن أعمدة إنارة: 60841.

- استعلام عن متأخرات: 7021.

- حساب فاتورة: 359.

- استفسارات: 527935.

تطبيقات التليفون المحمول

ويمكن استخدام تطبيقات التليفون المحمول للتعامل مع كل ما يخص فواتير الكهرباء سواء شكاوى أو تسجيل قراءة العداد وهي "احسب فاتورتك" و"شكاوى الفواتير" و"خدمات الكهرباء الذكية"، مثل تطبيق شكاوى فواتير الكهرباء من خلال رسائل SMS إلى 91121، والموقع الإلكتروني للوزارة والذي تلقى منذ إنشائه عام 2012 نحو 60 ألف شكوى وتمّ الرد عليها بالكامل، كما تمّ أيضًا الانتهاء من حل نحو 30 ألف شكوى عبر موقع بوابة الشكاوى الحكومية.