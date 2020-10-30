صور.. فريق طبي بـ"مطروح العام" يكشف لغز اختفاء أسنان وضروس من فم طفل

نجح فريق طبى متخصص في جراحة الفم والأسنان، بمستشفى مطروح العام، في إخراج أسنان وضروس طفل، اختفت داخل فمه.

وقال الدكتور حسن سالم، مدير مستشفى مطروح العام، اليوم، إن المستشفى استقبل طفلا، 14 عاما، يعاني من آلام متكررة بالبطن والمعدة، تتحسن وقتيا للعلاج وتنتكس مرة أخرى، وبعد توقف العلاج، حضر الطفل لعيادة الأطفال للفحص، وبحوزته كمية كبيرة من الفحوصات والأشعات والتشخيصات المختلفة، ناتجة عن متابعته مع أكثر من طبيب وأستاذ جامعي.

وأضاف "سالم": "كشفت على الطفل الدكتورة عنايات سعد، استشارى الأطفال بالمستشفى العام، وبعد الفحص ومراجعة الأشعات والفحوصات تبين عدم وجود الأسنان الدائمة للطفل، ما دعا الطبيبة للشك في أن مشكلة الطفل تكمن في أسنانه وليس معدته، وأن الآلام ناتجة عن عدم المضغ الجيد للطعام الذي أدى بدوره لالتهاب المعدة، وبتحويل الطفل لعيادة جراحة الفم والأسنان، استقبله الدكتور أحمد نبيل أخصائى جراحة الوجه والفكين، وفحصه وعمل الأشعات اللازمة، التي بينت وجود كيس دهني بالفك العلوي بالجهة اليسرى، ممتد إلى قبيل الجيب الأنفي بالفك العلوي، نظرا لكبر حجمه".

وأشار مدير مستشفى مطروح العام، إلى أن الكيس الدهني تسبب في عدم ظهور الأسنان الدائمة واعوجاجها داخل عظام الفك، وبحجز الطفل بقسم جراحة الوجه والفكين، دخل غرفة العمليات وأجرى جراحة دقيقة؛ لإزالة الكيس الدهني بدقة بالغة، لعدم خرق الغشاء المبطن للجيب الأنفي الفكي، وإزالة الضروس التي كانت بداخله، منوها بأن الجراحة استغرقت ساعتين ونصف، وحجز الطفل بالقسم الداخلي لاستكمال العلاج.

وأكد الدكتور أحمد البلتاجي، وكيل وزارة الصحة بمطروح، أن مستشفى مطروح العام شهد نقلة نوعية في مجال جراحة الوجه والفكين، مشيرا إلى أن هذا التخصص لم يكن متوفرا في السابق إلا بمستشفيات جامعة الإسكندرية، ما كان يسبب معاناة للمرضى خلال السفر، وتكاليف نقل المرضى وصعوبة التنسيق لبعض التخصصات الملحة.