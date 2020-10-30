مضبوطات بـ6 ملايين جنيه.. التفاصيل الكاملة لمداهمة مصنع مخدرات بالقناطر

كشفت التحقيقات في واقعة ضبط عاطل يدير مصنعًا للمواد المخدرة والمنشطات الجنسية بالقناطر الخيرية، أن المتهم مسجل خطر، مارس نشاطاً إجرامياً فى مجال تصنيع وترويج العقاقير المخدرة، متخذاً من مخزن أسفل العقار، محل سكنه، وكراً للتصنيع.

وأكدت التحقيقات في الواقعة أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطني والأمن العام وبمشاركة مديرية أمن القليوبية، داهمت المخزن وتحفظت على مضبوطات بقيمة 6 ملايين جنيه، شملت 50000 قرص مخدر "ترامادول ، التامول" و"13000" قرص مؤثر لعقار "بريجا فالكس" و"16000" قرص منشط جنسى و70000 قرص "ميزوتاك" و19080 قرص لعقار "سينترم" وكمية من المواد الكيميائية المستخدمة في صناعة تلك العقاقير، ووعدد كبير من العدد والأدوات والمواد والمستلزمات المستخدمة فى عملية التصنيع والتعبئة والتغليف ومبلغ مالي وهاتف محمول .

وعقب تقنين الاجراءات ومداهمة المخزن، جرى ضبط المتهم وبمواجهته بالتحريات اعترف بجريمته، مشيرا إلى أن قيمة المواد المخدرة المضبوطة 6 ملايين جنيه تقريباً.

وقرر المستشار محمد فايد، رئيس نيابة القناطر الخيرية، أمر بحبس "هاني.ا" المسؤول عن مصنع لتصنيع الترامادول والفياجرا بباسوس التابعة لمركز شرطة القناطر الخيرية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكان اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، بورود معلومات عن نشاط مشبوه لمصنع "بدون ترخيص" في منطقة باسوس التابعة لمركز شرطة القناطر، حيث يقوم بتصنيع الترامادول والفياجرا والمنشطات الجنسية.

وتم تشكيل حملة بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وإدارة المسطحات المائية ومركز شرطة القناطر الخيرية، وجرى ضبط المسؤول عن المصنع، ويدعى "هانى ا"، وتمكنت الحملة من ضبط ماكينات تصنيع وتغليف، ومواد خام، ومواد مصنعة ترامادول، و10 ألاف قرص مغلف للمنشطات الجنسية، وكميات أخرى، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بقرارها السابق.