السعودية تأسف لمقتل وإصابة العشرات نتيجة زلزال ضرب أزمير التركية
كتب:
أ.ش.أ
06:22 م | الجمعة 30 أكتوبر 2020
لقطة بواسطة موبايل أثناء فرار الناس لحظة وقوع الزلزال بأزمير
أعربت المملكة العربية السعودية عن بالغ ألمها وأسفها لمقتل وإصابة العشرات في مدينة أزمير التركية، نتيجة الزلزال الذي ضرب بحر إيجه غربي تركيا.
ودعت وزارة الخارجية السعودية، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية، اليوم الجمعة، بأن يرحم الله القتلى ويمّن على المصابين بالشفاء العاجل.
وأفادت وسائل إعلام تركية بمصرع ما لا يقل عن 4 أشخاص، وإصابة 120 آخرين جراء زلزال قوي بلغ شدته 6.6 درجة بمقياس ريختر، ومركزه بحر إيجة ضرب تركيا واليونان في وقت سابق اليوم.