السعودية تأسف لمقتل وإصابة العشرات نتيجة زلزال ضرب أزمير التركية

أعربت المملكة العربية السعودية عن بالغ ألمها وأسفها لمقتل وإصابة العشرات في مدينة أزمير التركية، نتيجة الزلزال الذي ضرب بحر إيجه غربي تركيا.

ودعت وزارة الخارجية السعودية، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية، اليوم الجمعة، بأن يرحم الله القتلى ويمّن على المصابين بالشفاء العاجل.

وأفادت وسائل إعلام تركية بمصرع ما لا يقل عن 4 أشخاص، وإصابة 120 آخرين جراء زلزال قوي بلغ شدته 6.6 درجة بمقياس ريختر، ومركزه بحر إيجة ضرب تركيا واليونان في وقت سابق اليوم.