فيديو.. رعب في تركيا ومبان مدمرة خلال اللحظات الأولى للزلزال

ذكر موقع "سي إن إن ترك"، في نبأ عاجل منذ قليل، أن الزلزال الذي ضرب غرب تركيا كان بقوة 6.6 درجة على مقياس ريختر في بحر إيجه.

وأوضحت أن الزلزال كان مركزه قبالة ساحل مقاطعة سفيريهيسار بإزمير.

ونشرت وسائل الإعلام التركية مقاطع مصورة لآثار الزلزال وحالة الذعر وسط الأهالي، التي تسبب الزلزال الشديد فيها.

وتسبب الزلزال في تدمير بعض المنازل وتضررت العديد من المباني. وشعر السكان بالزلزال في المحافظات المجاورة وكذلك في إزمير.