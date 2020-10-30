فيديو.. "مرتق سوري" يعترف بالانتقال للقتال في كاراباخ عبر تركيا

نشرت وزارة الدفاع الأرمنية، اليوم الجمعة، لقطات قيل إنها توثق استجواب مسلح سوري تم أسره في منطقة ناجورنو كاراباخ (قره باغ)، وأكدت أنه خاض القتال إلى جانب القوات الأذربيجانية.

وأعلنت الوزارة أن الرجل الذي ظهر في الفيديو يدعى محمد محرد، وهو من أبناء حماة ولديه زوجة وثلاثة أطفال، بحسب شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية.

واعترف الرجل بأنه سُفر إلى ناجورنو كاراباخ (قره باغ) عبر تركيا ضمن مجموعة تضم 250 سوريا، ووصل خط القتال في 19 أكتوبر.

وأشار الرجل، حسب الوزارة، إلى أنه والمسلحين الآخرين تلقوا وعودا بدفع ألفي دولار مقابل المشاركة في القتال، لكنه لم يحصل على هذه الأموال، وتم أسره بعد أن أصيب خلال القتال.

وتتهم أرمنيا أذربيجان باستخدام مسلحين أجانب في كاراباخ (قره باغ) خلال الجولة الحالية من التصعيد العسكري في المنطقة المتنازع عليها.