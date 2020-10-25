أرمينيا تؤكد امتلاكها أدلة مشاركة تركيا في القتال بإقليم "قره باغ"

أكدت النيابة العامة في أرمينيا، امتلاكها أدلة واقعية تثبت مشاركة عناصر من القوات الخاصة بالجيش التركي في الأعمال القتالية في إقليم قره باغ.

وقالت النيابة الأرمينية، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الأحد، "تلقينا إثباتات دامغة تدل على أنه منذ أغسطس من هذا العام، قام العديد من أفراد القوات الخاصة التابعة للقوات المسلحة التركية بتدريب الجيش الأذربيجاني".

وشددت النيابة العامة الأرمنية، على أن عناصر من القوات الخاصة التركية شاركت بشكل مباشر في الأعمال القتالية.

وتبادلت أذربيجان وأرمينيا، الأسبوع الماضي، الاتهامات بخرق هدنة توسطت فيها روسيا، مع استمرار أعنف قتال في منطقة جنوب القوقاز منذ تسعينيات القرن الماضي.

وقالت "باكو"، إن 13 مدنيا قُتلوا وأصيب أكثر من 40 آخرين في مدينة كنجه بعد هجوم صاروخي أرميني، في حين اتهمت "يريفان" أذربيجان بمواصلة القصف.

ويعد هذا أعنف قتال شهدته المنطقة منذ أن خاضت أذربيجان وقوات من الأرمن الحرب في التسعينيات بسبب إقليم ناغورني كاراباخ، وهو الإقليم الذي يقع في أذربيجان لكن يقطنه الأرمن.

ويقول خبراء ودبلوماسيون، إن الصراع بين الدولتين الجارتين ينذر بكارثة إنسانية، ولاسيما إذا تدخلت فيه روسيا وتركيا، بحسب "سكاي نيوز".