تفاصيل القبض على بلطجي الغردقة عقب هروبه إلى محافظة قنا

ضبطت مديرية أمن البحر الاحمر بالتنسيق مع مديرية أمن قنا، بلطجي متهم بالتعدي علي شاب بمدينة الغردقة، حاول منعه التحرش بفتاه كانت تسير ليلا بمفردها بمنطقة مبارك ١١ شمال المدينة، ما أسفر عن إصابة المجني عليه بجرح قطعي في الوجه.

كان اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن البحر الأحمر، تلقى إخطارًا من العميد عادل حفني، مأمور قسم شرطة ثان الغردقة، بورود بلاغًا من والد الشاب "حسام. م" حاصل على مؤهل متوسط يتهم أحد البلطجية بالاعتداء عليه بآلة حادة وتسببه في جرح بالوجه تطلب تقطيبه بـ 17 غرزة ، على خلفية دفاعه عن فتاة حاول التحرش بها هو ومجموعه من زملائه بمنطقة مبارك 11 في مدينة الغردقة.

وتم تحرير محضرًا برقم ١٥٥٢ جنح ثاني الغردقة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، فيما قرر اللواء خالد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية بالبحر الأحمر تشكيل فريق بحث من ضباط قسم شرطة ثان الغردقة لضبط المتهم ومعاونوه وتقديمهم للمحاكمة.

وأكد المجني عليه، أنه شاهد عدد من البلطجية يتحرشون بفتاة في ساعة متأخرة من الليل بالتصادف مع عودته من عمله، وعندما حاول إنقاذها قام أحد البلطجية بإخراج آلة حادة وضربه في وجهه وتناوب باقي البلطجية ضرب الشاب ما أسفر عن إصابته، وفرو هاربين.

وأسفرت التحريات التي أشرف عليها المقدم عصام عتيق، رئيس مباحث القسم عن هروب البلطجية الي المحافظة قنا، وعلي الفور تم التنسيق بين مديرية أمن البحر الاحمر ومديرية أمن قنا، و ضبط البلطجي، وتبين أنه يدعى "جمال.ع.ا" ١٧ عامًا عاطل وتم وترحيله برفقة قوة أمنية الي محافظة البحر الاحمر.