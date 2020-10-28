إلغاء المناوبة.. ضخ المياه طوال 24 ساعة بمنطقة الصيادين في الغردقة

أعلنت شركة مياه البحر الأحمر، اليوم، إلغاء مناوبة ضخ المياه، والبدء في ضخها طوال 24 ساعة، لمنطقة الصيادين بمدينة الغردقة، بناء على توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر.

وأشار محمد عيسى، رئيس شركة مياه البحر الأحمر، في تصريح صحفي، اليوم، إلى دخول منطقة الصيادين ضمن مناطق المياه طوال 24 ساعة، موجها بسرعة الانتهاء من تأهيل شبكات المياه؛ لاستيعاب الضخ طوال المدة المحددة بالمناطق كافة.

وأكد "عيسى" أن الشركة تواصل عملها بشكل مستمر؛ لاستكمال أعمال إحلال وتجديد خطوط شبكات المياه الرئيسية والفرعية، باستخدام مواسير "upvc" جديدة، مطابقة للمواصفات القياسية، وضمانا لجودة المياه التي تصل إلى المواطنين، بالاضافة الي رفع كفاءة محطات الرفع، تمهيدا لإلغاء ضخ المياه بنظام المناوبات.

ولفت محمد عيسى، إلى أن الشركة انتهت من ضخ المياه بنظام 24 ساعة، بعدة مناطق في مدينة الغردقة، وهي: الكورنيش وتقسيم "عربية، وذهبية، والقيادات"، والوفاء والأمل، والملاحة، مؤكدا أنه جاري تأهيل شبكات المياه بباقي المناطق، لاستيعاب نظام الضخ طوال 24 ساعة.

ونوه رئيس شركة مياه البحر الأحمر، إلى تنفيذ العديد من المشروعات لتحسين مستوي خدمات مياه الشرب، التي تقدم للمواطنين من خلال التوسع في إنشاء محطات التحلية، بجميع مدن وقرى المحافظة؛ لتأمين احتياجات المواطنين من مياه الشرب.

يذكر أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، تجري بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، تنفيذ أنشطة للتوعية بالمدارس على مستوى مدن المحافظة، وتهدف الأنشطة الي رفع الوعي المائي لدى الطلاب، من خلال التوعية بالترفيه؛ إذ تنفذ ألعاب للتوعية بترشيد استهلاك مياه الشرب وعدم إهدارها.

ونفذت ورش عمل ومسابقات فنية وثقافية للأطفال، ومسرح للعرائس وعرض قصة "البحث عن نقطة مياه"، ووزع فريق التوعية مطبوعات ومطويات وهدايا رمزية، تحمل رسائل للتوعية المائية.

ويأتى تنفيذ الأنشطة لغرس ثقافة ترشيد الاستهلاك في عقول الأطفال، وإعداد جيل على وعي بالقضايا البيئية؛ لتحويل ترشيد الاستهلاك إلى ثقافة وسلوك عام في المجتمع.