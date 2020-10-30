"الصحة": نجاح مهرجان الجونة رسالة للعالم بأن "مصر قد التحدي"

قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن الوزارة اتخذت عدة إجراءات لتأمين المهرجان، كأحد الاحتفالات الكبرى التي تهتم الدولة المصرية بتأمينها؛ حفاظا على سلامة وصحة المشاركين فيه.

وأضاف "مجاهد" خلال تصريحات لشاشة "أون"، على هامش مشاركته في الحفل الختامي للدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، أن الخطة بها أكثر من محور مثل سيارات الإسعاف المنتشرة في محيط المهرجان والأكشاك التي تقدم رسائل توعوية، والسيارات التابعة لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم صحة المرأة المصرية، والسيارات التابعة لمبادرة الرئيس لعلاج والكشف على الامراض المزمنة.

وتابع: "خلال الأسبوع الماضي كان لدينا عدد كبير من المصريين وغيرهم من الأجانب الذين شاركوا في المبادرات، وتوجه عدد كبير من الأجانب بالشكر إلى الرئيس السيسي على الخدمة التي تلقوها وقالوا إنهم انبهروا بها، فقد كانت مجانية وبطريقة محترمة ولائقة بهم".

ووجه مجاهد، الشكر باسم وزارة الصحة، لكل القائمين على مهرجان الجونة، وعلى رأسهم المهندس سميح ساويرس مؤسس مدينة الجونة والمهندس نجيب ساويرس مؤسس المهرجان والفنانة بشرى مديرة المهرجان، قائلًا: "خطة التعايش مع فيروس كورونا هي تحدي دقيق وصعب ووضعت كل الأنظمة الصحية في العالم في اختبارات، ونجاح هذا المهرجان يبعث برسالة إلى العالم مفادها أن مصر آمنة وقد التحدي".

وانطلق مساء اليوم حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، والذي بدأت فعالياته يوم الجمعة الماضي، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والسينما في العالم والوطن العربي.

وشهد مهرجان الجونة خلال فعالياته عرض العديد من الأفلام السينمائية المشاركة في مسابقات المهرجان المختلفة، وتضمنت فعاليات المهرجان مسابقة "منصة الجونة" لدعم صناعة الأفلام السينمائية.

وعُقد بالأمس حفل ختام منصة الجونة السينمائية في مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة، حيث أعلنت اللجنة المشاريع والأفلام الفائزة بجوائز منطلق الجونة السينمائي.

وفاز مشروع "وداعًا جوليا" لمحمد كردفاني "البحرين، السودان" بجائزة أفضل مشروع في مرحلة التطوير بجائزة مالية قدرها 15 ألف دولار أمريكي وشهادة منصة الجونة السينمائية، بينما فاز فيلم "الحياة تناسبني جيدًا" للهادي أولاد مهند المغرب بجائزة أفضل فيلم في مرحلة ما بعد الإنتاج جائزة مالية قدرها 15 ألف دولار أمريكي وشهادة المنصة.

وتعد منصة الجونة هي ذراع الصناعة الخاصة بمهرجان الجونة السينمائي في دعم السينمائيين العرب؛ لدعم وتطوير مشاريعهم في مرحلة التطوير، واستكمال أفلامهم في مرحلة ما بعد الإنتاج.

وتعد دورة هذا العام استثنائية لمهرجان الجونة السينمائي تحت شعار "سينما من أجل الإنسانية"، حيث يقام وسط تداعيات فيروس كورونا الذي اجتاح العالم مؤخرًا وتسبب في تعطيل كافة مناحي الحياة على رأسها توقف تصوير الأفلام والمهرجانات العالمية.

ويعتبر "مهرجان الجونة" الأول الذي يتحدى فيروس كورونا، ويحافظ على جميع الإجراءات الوقائية اللازمة، مع التنبيه على الحضور داخل قاعات دور العرض بالتباعد وارتداء الكمامة، كما يجري التعقيم الذاتي عبر البوابات المخصصة للتعقيم.