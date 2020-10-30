وصول وفاء عامر ونجلها لـ ريد كاربت ختام مهرجان الجونة السينمائي

وصلت قبل قليل الفنانة وفاء عامر بصحبة نجلها للريد كاربت الخاص بحفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة.

ووصل قبل قليل، لـ"الريد الكاربت" الخاص بحفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة كل من الفنانة بشرى والفنانة سلوى محمد علي، وأثناء وقوفها على الريد كاربت وجهت بشرى الشكر للإعلاميين والصحفيين.

وبدأ قبل قليل، توافد عدد من النجوم والفنانين على الريد كاربت الخاص بحفل ختام فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دروته الرابعة، والذي بدأت فعالياته يوم الجمعة الماضي، وكان من أول الحضور المخرج أمير رمسيس والمنتجة مريان خوري، كما حضر على الريد كاربت المخرج السوداني أمجد أبو العلا والكاتبة النمساوية سونيا.

وحرصت الإعلامية لميس الحديدي على المشاركة في حفل ختام فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، وكانت من أول الحاضرين على "الريد كاربت" الخاص بحفل الختام.

وشهد مهرجان الجونة خلال فعالياته عرض العديد من الأفلام السينمائية المشاركة في مسابقات المهرجان المختلفة، وتضمنت فعاليات المهرجان مسابقة "منصة الجونة" لدعم صناعة الأفلام السينمائية.

وعُقد بالأمس حفل ختام منصة الجونة السينمائية في مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة، حيث أعلنت اللجنة المشاريع والأفلام الفائزة بجوائز منطلق الجونة السينمائي.

وفاز مشروع "وداعًا جوليا" لمحمد كردفاني "البحرين، السودان" بجائزة أفضل مشروع في مرحلة التطوير بجائزة مالية قدرها 15 ألف دولار أمريكي وشهادة منصة الجونة السينمائية، بينما فاز فيلم "الحياة تناسبني جيدًا" للهادي أولاد مهند المغرب بجائزة أفضل فيلم في مرحلة ما بعد الإنتاج جائزة مالية قدرها 15 ألف دولار أمريكي وشهادة المنصة.

وتعد منصة الجونة هي ذراع الصناعة الخاصة بمهرجان الجونة السينمائي في دعم السينمائيين العرب؛ لدعم وتطوير مشاريعهم في مرحلة التطوير، واستكمال أفلامهم في مرحلة ما بعد الإنتاج.

وتعد دورة هذا العام استثنائية لمهرجان الجونة السينمائي تحت شعار "سينما من أجل الإنسانية"، حيث يقام وسط تداعيات فيروس كورونا الذي اجتاح العالم مؤخرًا وتسبب في تعطيل كافة مناحي الحياة على رأسها توقف تصوير الأفلام والمهرجانات العالمية.

ويعتبر "مهرجان الجونة" الأول الذي يتحدى فيروس كورونا، ويحافظ على جميع الإجراءات الوقائية اللازمة، مع التنبيه على الحضور داخل قاعات دور العرض بالتباعد وارتداء الكمامة، كما يجري التعقيم الذاتي عبر البوابات المخصصة للتعقيم.