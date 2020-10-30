مسؤول لجنة الطفل للنيابة: صاحبة الـ73 فيديو إباحيا لا تصلح أن تكون أما

كشفت تحقيقات النيابة العامة في كفر الشيخ عن تفاصيل جديدة خلال تحقيقاتها في جريمة البغاء الدولي المتهمة فيها سيدة كفر الشيخ صاحبة الـ73 فيديو إباحيًا بممارسة الدعارة مع الأثرياء العرب في الإمارات، والمحبوسة على ذمة التحقيقات بتهمة ممارسة الرذيلة والترويج لها.

واستمعت النيابة العامة لأقوال صابر عبدالمنعم من لجنة الطفل، وقال إن سيدة كفر الشيخ لا تصلح أن تكون أمًا، وأنه توجه إلى منزل والدها "مجدي. أ" تنفيذًا لتكليف النيابة العامة بمتابعة حالة طفليها اللذين يقيمان في منزل الجد من الأم للاطمئنان على الأطفال والتأكد من أنهما يحصلان على الرعاية الصحية والأخلاقية، لكنه لم يتمكن من لقاء الطفلين وأن جدهما رفض السماح له بمقابلتهما.

وأضاف مسؤول لجنة الطفل في حديثه أمام النيابة العامة أنه جمع روايات من جيران جد الطفلين مفادها أنه سيئ السمعة ويعمل بائع بيرة في الأفراح، وأنه لا يهتم برعاية الأطفال ويتركهم طوال ساعات اليوم في الشارع دون أي اهتمام أو رعاية.

وعقب انتهاء النيابة من سماع أقوال مسؤول لجنة الطفل، قررت تكليفه بإعداد تقرير مفصل عن حالة الطفلين، والطريقة السليمة لرعايتهم حتى يتسنى للنيابة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق رعاية الطفل سواء كان أحدًا من الأقارب أو جهات حكومية.

وقررت النيابة طلب حضور المتهمة من محبسها يوم الأحد إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات معها ومواجهتها بفيديوهات جنسية وأدلة جديدة من بينها تقرير اللجنة الفنية الخاصة بفحص الفيديوهات والتي أكدت أن جميع الفيديوهات صحيحة وتخص المتهمة وليست مفبركة.

خلال جلسة التحقيق حاولت المتهمة التهرب من جريمة ممارسة الدعارة دون تمييز وقالت "يا باشا أنا كنت مع عشيقي اسمه وليد بس ليا معاه فيديوهين اتنين بس، وباقي الفيديوهات الـ71 التانيين مش أنا، تخص بنات تانية كانوا معايا في الإمارات"، وزعمت المتهمة ممارستها الجنس مع شاب واحد يدعى "وليد" خلال الفيديوهين اللذين ظهرت فيهما بزعم الحب وليس الدعارة، وأنكرت ممارستها الجنس مع الرجال دون تمييز نظير حصولها على مبالغ مالية.

واعترفت المتهمة بصحة المكالمات الجنسية وعددها 135 مكالمة والصور المخلة وأنها كانت مع عشيقها "وليد" بحسب حديثها أمام النيابة العامة التى قررت حبسها على ذمة التحقيقات بتهمة الزنا.

وواجهت النيابة المتهمة "سمر" بأقوال زوجها أنه تلقى مقاطع فيديو تظهر فيها زوجته عارية في أحضان أحد الأشخاص، يقيم بمركز الرياض، مشيرًا إلى أنه جرى تصوير تلك المقاطع في إحدى الدول العربية، عندما كانت تعمل في مصنع ملابس، بغرض نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، لجذب راغبي المتعة الحرام.

وقال الزوج، في أقواله، إنه تلقى أيضًا مقاطع صوتية بصوت زوجته، تعترف فيها بإقامتها علاقة غير شرعية مع المتهم الثاني، الذي يظهر معها في مقاطع الفيديو الإباحية، عندما كانت تعمل بالخارج، وأضاف أنه جرى نشر هذه المقاطع والصور على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وأوضح مقدم البلاغ أنه تزوج من المشكو في حقها قبل 9 سنوات، في عام 2011، وأنجب منها طفلتين، ونظرًا لظروف المعيشة الصعبة، أقنعته بسفرها إلى إحدى الدول العربية للعمل في مصنع ملابس عام 2017، وكانت تقضي في الخارج فترة 5 شهور، ثم تحصل على إجازة لمدة شهرين.

وتابع الزوج أنه في شهر نوفمبر 2019، تلقى على هاتفه عبر تطبيق "واتس آب" مجموعة من الصور تظهر فيها زوجته عارية، فقام بتحرير محضر برقم 12776 لسنة 2019 إداري مركز شرطة كفر الشيخ، وتقدم ببلاغ رسمي إلى مباحث الإنترنت، مشيرًا إلى أن زوجته أبلغته، في ذلك الوقت، بأن "الصور مفبركة" بعد سرقة هاتفها أثناء مدة وجودها بالخارج .