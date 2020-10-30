مهرجان الجونة يكرم وزارة الصحة.. وساويرس: شركاء لنا

كرم مهرجان الجونة السينمائي، وزارة الصحة ممثلة في الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، والمتحدث الرسمي للوزارة، حيث سلمه المهندس سميح ساويرس، مؤسس الجونة، درع المهرجان.

وقال سميح ساويرس مؤسس مدينة الجونة: "يمكن محدش هيهفم قد إيه دور وزارة الصحة كان مهم.. لأن كان أكبر رعب عندنا إنه يحصل حاجة غلط، والخوف الأكبر إن الرقيب وهو وزارة الصحة يقول اللي إنتو بتعملوه ده غلط، واكتشفنا إن وزارة الصحة جاية كشريك.. وأنا ركزت أكتر على المهرجان وأتمتع أكتر".

وتابع مؤسس مدينة الجونة: "الجايزة دي بديها للوزارة مرة باسم المهرجان، ومرة باسمي لأنه لولا وجودهم مكنتش هنام دقيقة، وأوجه الشكر لوزارة الصحة ومحافظة البحر الأحمر ولولاهم مكانش هيبقى فيه مهرجان".

وأكد ساويرس، أن وزارة الصحة أرسلت فريقا من الوزارة مكونا من 110 أشخاص، معربا عن شكره لهم، ودعاهم جميعا للصعود على المسرح.

وانطلق مساء اليوم حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، وكانت بدأت فعاليات المهرجان يوم الجمعة الماضية بحضور عدد كبير من نجوم الفن والسينما في العالم والوطن العربي.

وتوافد عدد من النجوم والفنانين على الريد كاربت الخاص بحفل ختام فعاليات المهرجان، وكان من أول الحضور المخرج أمير رمسيس والمنتجة مريان خوري، كما حضر على الريد كاربت المخرج السوداني أمجد أبو العلا والكاتبة النمساوية سونيا.

وشهد مهرجان الجونة خلال فعالياته عرض العديد من الأفلام السينمائية المشاركة في مسابقات المهرجان المختلفة، وتضمنت فعاليات مهرجان الجونة مسابقة "منصة الجونة" لدعم صناعة الأفلام السينمائية.

وعُقد بالأمس حفل ختام منصة الجونة السينمائية في مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة، حيث أعلنت اللجنة المشاريع والأفلام الفائزة بجوائز منطلق الجونة السينمائي.

وفاز مشروع "وداعًا جوليا" لمحمد كردفاني "البحرين، السودان" بجائزة أفضل مشروع في مرحلة التطوير بجائزة مالية قدرها 15 ألف دولار أمريكي وشهادة منصة الجونة السينمائية، بينما فاز فيلم "الحياة تناسبني جيدًا" للهادي أولاد مهند المغرب بجائزة أفضل فيلم في مرحلة ما بعد الإنتاج جائزة مالية قدرها 15 ألف دولار أمريكي وشهادة المنصة.

وتعد منصة الجونة ذراع الصناعة الخاصة بمهرجان الجونة السينمائي في دعم السينمائيين العرب؛ لدعم وتطوير مشاريعهم في مرحلة التطوير، واستكمال أفلامهم في مرحلة ما بعد الإنتاج.

وتعد دورة هذا العام استثنائية لمهرجان الجونة السينمائي تحت شعار "سينما من أجل الإنسانية"، حيث يقام وسط تداعيات فيروس كورونا الذي اجتاح العالم مؤخرًا وتسبب في تعطيل كافة مناحي الحياة على رأسها توقف تصوير الأفلام والمهرجانات العالمية.

ويعتبر "مهرجان الجونة" الأول الذي يتحدى فيروس كورونا، ويحافظ على جميع الإجراءات الوقائية اللازمة، مع التنبيه على الحضور داخل قاعات دور العرض بالتباعد وارتداء الكمامة، كما يجري التعقيم الذاتي عبر البوابات المخصصة للتعقيم..