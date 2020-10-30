مخرج فيلم ستاشر: أهدي جائزة السعفة الذهبية إلى يوسف شاهين

قال سامح علاء مخرج فيلم "ستاشر"، الفائز بجائزة السعفة الذهبية بمهرجان كان السينمائي، إنه لم يكن يتخيل أن يفوز بالجائزة، لافتًا إلى أنه فاز بعد المنافسة في تصفيات نهائية ضد 11 فيلمًا من بين 4 آلاف فيلم.

وأضاف علاء خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر تستطيع" مع الإعلامي أحمد فايق، عبر شاشة "dmc"، أن الفيلم مستقل ويشارك بعض العاملين فيه كأول مرة في عمل فني، حيث بدأت تحضيراته منذ عامين في محاولة لجمع التمويل، متابعًا: "جمعنا جزءً من التمويل من الجانبين الفرنسي والمصري، والميزانية كانت ضئيلة لأن المنتج هو شاب متحمس لكنه ينتج لأول مرة في حياته".

واحتفى به الإعلامي أحمد فايق قائلًا: "إنت محمد صلاح الجديد بتاع مصر"، ليرد عليه الأخير قائلًا: "أنا بحبه لكن مش للدرجة دي".

وتابع، أنه عاش في القاهرة حتى سن 25 عامًا، ثم سافر إلى جمهورية التشيك للدراسة ثم سافر إلى فرنسا للحصول على ماجستير في الإخراج السينمائي، لكنه متمسك بعمل أفلام في مصر بسبب وجود حكايات كثيرة يريد التحدث عنها وعرضها في أفلام، وأهدى الجائزة إلى المخرج المصري العالمي الراحل يوسف شاهين، معتبرًا أن أعماله كانت أكبر من أي جائزة.

وحصد فيلم "ستاشر" جائزة نجمة الجونة لأفضل فيلم عربي قصير، والتي تبلغ قيمتها ٥ الاف دولار، وتم إعلان الفوز بالجائزة خلال حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي.

وكان فيلم "ستاشر" للمخرج والسيناريست سامح علاء، حصد جائزة السعفة الذهبية لأفضل فيلم روائي قصير من مهرجان كان السينمائي الدولي، ليصبح أول فيلم مصري يحصد هذه الجائزة الكبرى في أيا من أقسام المهرجان، بعد أن حصد يوسف شاهين جائزة اليوبيل الذهبي للمهرجان عن مجمل أعماله.

كما كان الفيلم قد حصل من قبل علي جائزة أفضل فيلم روائي قصير من مهرجان موسكو السينمائي الدولي. لتصبح هذه هي ثالث جوائز الفيلم بعد حصوله على تنويه خاص من لجنة تحكيم مهرجان نامور البلجيكي في دورته الخامسة والثلاثين، ويعتبر مهرجان نامور هو الأهم في بلجيكا، ومن أهم المهرجانات الفرانكفونية في أوروبا، وتسلم الجائزة المخرج سامح علاء الذي عبر عن سعادته وفخره، وأن الكلمات لا تسعفه