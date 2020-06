11 فيلما قصيرا يتنافسون على السعفة الذهبية بكان 2020

أعلن موقع مهرجان كان السينمائي عن أسماء 11 فيلمًا قصيرًا تتنافس في سباق السعفة الذهبية في دورته رقم 73.

واختيرت الأفلام بعدما شاهدت لجنة الاختيار عدد 3810 فيلما من 137 دولة مختلفة.

ستقام مسابقة الأفلام القصيرة في مدينة كان في الخريف، في قصر المهرجان.. سيتم الكشف عن التاريخ الفعلي للحدث بالإضافة إلى هوية أعضاء لجنة التحكيم قريبًا. والأفلام التي تتنافس بالقائمة القصيرة، 11 فيلما من 12 دولة، ومنها 5 أفلام لمخرجات سيدات.

ينافس الفيلم المصري "ستاشر" للمخرج سامح علاء ضمن المسابقة الرسمية، وبذلك يكون أول فيلم مصري قصير يرشح للسعفة الذهبية منذ بداية الجائزة في تاريخ المسابقة.

والفيلم من إنتاج فيج ليف ستوديوز وقام بإنتاجه محمد تيمور بالتعاون مع المنتج مارك لطفي و شارك في الإنتاج كل من أحمد زيان ومهاب شهاب بالاضافة للمنتج الفرنسي مارتن جيروم.

وينافس أيضا فيلم الأنيميشن الفرنسي Blue Fear وهو من إخراج ماري جاكوتي ولولا حليفة ليجراند، وأيضا الفيلم اليوناني Motorway65، من إخراج Evi Kalogiropoulou.

بالإضافة إلى فيلم Sudden Light، وهو إنتاج بريطاني من إخراج صوفيا ليتمان، وأيضا الفيلم الوثائقي القصير الكولومبي الأرجنتيني Son of Sodom، وهو من إخراج Theo Montoya.

والفيلم الفرنسي القصير Camille, Contactless، من إخراج Paul Nouhet، وأيضا فيلم The Lamb of God للمخرج ديفيد بينهيرو فيسنتي وهو إنتاج برتغالي فرنسي.

وفيلم Mountain Cat للمخرج Lkhagvadulam Purev-Ochir Chir وهو إنتاج منغولي – بريطاني، كما ينافس الفيلم الكندي Benjamin, Benny, Ben من إخراج Paul Shkordoff .

بالإضافة للفيلم البلجيكي Stéphanie من إخراج ليوناردو فان ديجيل، والفيلم الأمريكي ديفيد من إخراج Zachary Woods.

ومن الجدير بالذكر، أن مهرجان كان السينمائي يقام بشكل افتراضي من يوم 22 الشهر الجاري وحتى يوم 26، وكشفت إدارة كان عن قائمة اختياراتها الرسمية النهائية لعام 2020، منذ عدة أيام، وذلك بعدما أعلنها رئيس المهرجان بيير ليسكور من العاصمة الفرنسية باريس، حيث ضمت القائمة 56 فيلما.

وضمت القائمة فيلم The French Dispatch للمخرج ويس أندرسون، و Summer Of 85 للمخرج فرانسوا أوزون، و True Mothers للمخرجة Naomi Kawase، وفيلم Lover’s Rock ، للمخرج ستيف ماكوين، وفيلم Mangrove، للمخرج Steve McQueen، وفيلم Another Round، للمخرج Thomas Vinterberg، وأيضا فيلم ADN من إخراج Maïwenn.

وفي هذا العام يشارك مركز السينما العربية في المهرجان وسيقوم بعدد من الأنشطة، من بينها الكشف عن قائمة تضم 101 وهم الأكثر تأثيرا في صناعة الأفلام العربية، وتضم أنشطة المركز الكشف عن الفائزين بجوائز النقاد للسينما العربية