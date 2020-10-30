بالصور.. بدء تجهيز مسرح after party بالجونة لاستقبال حفل عمرو دياب

بدأ منذ قليل تجهيز مسرح after party بمهرجان الجونة لاستقبال حفل الفنان عمرو دياب، والذي سيبدأ عقب انتهاء حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة.

ووصل الفنان عمرو دياب، في الساعات الأولى من يوم أمس الخميس، إلى مدينة الجونة، استعدادًا لإحياء حفل غنائي على هامش فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي.

وظهر "دياب"، بصحبة دينا الشربيني والفنانة يسرا بإحدى اليخوت، كما ظهر عمرو دياب على إحدى شواطئ الجونة، بصحبة عدد من أصدقائه.

ويُحيي عمرو دياب، الحفل الذي تنظمه إحدى شركات الرعاة، بحضور عدد كبير من الفنانين الحاضرين لمهرجان الجونة السينمائي.

وبدأت إدارة أعمال الفنان عمرو دياب، اختيار المكان المناسب لتنظيم حفل المطرب في ختام مهرجان الجونة السينمائي، ووصلت إدارة عمرو صباح اليوم، من أجل وضع اللمسات الأخيرة على الحفل.

وعلى جانب آخر، طرح عمرو دياب برومو أغنيته الجديدة، التي تحمل اسم "الجو جميل"، المقرر طرحها كاملة خلال الفترة المقبلة، كما طرح منذ أيام أغنيته الجديدة "أهي أهي"، التي يتعاون فيها مع المغنية اليونانية إيريني بابادوبلو.

"أهي أهي"، من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، توزيع وميكس عادل حقي، وجرى تسجيلها بين مصر واليونان وإسبانيا، بمشاركة عازفين أجانب، حيث شارك في العزف كل من إنريكي بيرمودز "جيتار فلامنكو"، ثانوس ستافريديس "أوكرديون"، ديميتريس لاباس "أوكرديون".

وتعد أغنية "أهي أهي"، ثاني تعاون بين عمرو دياب ومطربي اليونان، حيث سبق وأن تعاون مع النجمة اليونانية أنجيلا دميتري في دويتو "بحبك أكتر"، و"حبيب قلبي"، اللتان صدرتا عام 1999.

وتعد إيريني بابادوبلو، واحدة من أشهر المطربات اليونانيات، وحققت أحدث أغنيتها" رقصة قلبي" نجاحا كبيرا عند طرحها باليونان.

ونشر الفنان عمرو دياب، عبر صفحته الرسمية بـ"فيسبوك"، صورة مع المطربة إيريني بابادوبلو والتي شاركته بأغنيته الجديدة "أهي أهي" والتي طرحها مؤخرا.

وشهد هذا الصيف حضور قوي للهضبة عمرو دياب، والذي طرح مع بداية الصيف أغنيته "يا بلدنا يا حلوة" والتي تصدرت قوائم تطبيقات الموسيقى ومواقع التواصل الاجتماعي، وطرح بعدها أغنيته "أماكن السهر" والتي حققت نسب مشاهدات مرتفعة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وكذلك تطبيقات الموسيقى المختلفة.