عمرو دياب يطرح "الجو جميل" على تطبيق أنغامي

أعلن الهضبة عمرو دياب، طرح أغنيته الجديدة "الجو جميل" بشكل حصري في مصر على تطبيق "أنغامي" بالحجز المسبق، وذلك بعد أيام من تصدر البرومو الخاص بها موقع "يوتيوب".

والأغنية من كلمات محمد القاياتي، وألحان محمد يحيى، وتوزيع أحمد عادل، وميكس وماستر أمير محروس، وتقول كلماتها "وسط الليل واللمة ببقى في حالة روقان.. لما بقرب ليك.. لما بشوفك بنسى الدنيا وبجرى عليك.. واللى مخلي سهرنا جميل والجو جميل عشان إنت جميل.. كملت الحتة الناقصة مرة بضحكة مرة برقصة وقلنا كلام ياه لو كان اليوم فى وجودك 6 أيام".

ووصل الفنان عمرو دياب، في الساعات الأولى من اليوم الخميس، إلى مدينة الجونة، استعدادًا لإحياء حفل غنائي على هامش فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي.

وينظم الحفل إحدى شركات الرعاة، بحضور عدد كبير من الفنانين الحاضرين لمهرجان الجونة السينمائي، فيما بدأت إدارة أعمال الفنان عمرو دياب، اختيار المكان المناسب لتنظيم حفل المطرب ووضع اللمسات الأخيرة عليه.

وكان عمرو دياب، طرح منذ أيام أغنيته الجديدة "أهي أهي"، التي يتعاون فيها مع المغنية اليونانية إيريني بابادوبلو، من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى، وتوزيع وميكس عادل حقي، وجرى تسجيلها بين مصر واليونان وإسبانيا، بمشاركة عازفين أجانب، حيث شارك في العزف كل من إنريكي بيرمودز "جيتار فلامنكو"، ثانوس ستافريديس "أوكرديون"، ديميتريس لاباس "أوكرديون".

وتعد أغنية "أهي أهي"، ثاني تعاون بين عمرو دياب ومطربي اليونان، حيث سبق أن تعاون مع النجمة اليونانية أنجيلا دميتري في دويتو "بحبك أكتر"، و"حبيب قلبي"، اللتين صدرتا عام 1999، وتعد إيريني بابادوبلو، واحدة من أشهر المطربات اليونانيات، وحققت أحدث أغنيتها "رقصة قلبي" نجاحا كبيرا عند طرحها باليونان.