عضو لجنة أبحاث كورونا بلندن ينصح باستخدام اليد اليسرى لتقليل الإصابة

قال الدكتور محمد إمام عضو لجنة أبحاث كورونا في الكلية الملكية ببريطانيا، إن بعض الدول الأوروبية طبقت نظام الحظر الشامل بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا، أما إنجلترا فإنها لم تنوِ اتخاذ هذا القرار، لافتًا إلى أن الموجة الثانية تحدث بعد انتهاء الموجة الأولى، أما الانخفاض الذي يأتي بعده ارتفاع على مستوى أعداد الإصابات يعرف بـ"الموجة الارتدادية".

وأضاف خلال تصريحات عبر "سكايب"، مع الإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج "مصر تستطيع"، عبر شاشة "dmc"، أن مصر شهدت ذروة الإصابة بفيروس كورونا بعدما حدثت في أوروبا بنحو شهر أو شهرين، ناصحًا المصريين بعدم الشعور بالأمان الزائف إزاء قلة أعداد المصابين فيها قياسًا بما تعاني منه دول قارة أوروبا في هذه الفترة، مناشدًا بارتداء الكمامة وتغطية الفم والأنف وعدم الإمساك بها من المنطقة الخارجية وغسل اليدين لمدة 20 ثانية واستخدام اليد اليسرى في التعامل مع البيئة مثل فتح الأبواب والتسوق.

وتابع: "نحن أمام 3 سيناريوهات، إما موجة ثانية ضعيفة وهو ما حدث في فيروسات كورونا السابقة على غرار السارس، والسيناريو الثاني أن تكون للموجة الثانية نفس قوة الموجة الأولى، أما السيناريو الثالث فتكون فيه الموجة الثانية أقوى من نظيرتها الأولى على غرار ما حدث في مرض الإنفلونزا الإسبانية".