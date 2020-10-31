بورصة الدواجن اليوم السبت 31-10-2020 في مصر

شهدت أسعار بورصة الدواجن استقرارًا، اليوم السبت الموافق 31 أكتوبر، بالسوق المصرية، حيث سيطرت حالة من الهدوء على السوق خلال الأسبوع الجاري، عقب تذبذب الأسعار الذي شهدته على مدار الأشهر الماضية، ما بين الارتفاع والانخفاض.

وترصد "الوطن"، في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، تفاصيل بورصة الدواجن وأسعارها بالأسواق اليوم السبت الموافق 31 أكتوبر، ورحلة أسعار بورصة الدواجن على مدار الأشهر الماضية بين الارتفاع والانخفاض، استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

أسعار بورصة الدواجن اليوم

يقول عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار الدواجن شهدت استقرارا في الأسواق خلال الأسبوع الجاري، حيث تراوح سعر البيع المعلن بالمزارع ما بين 18.5 إلى 19 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر 24 جنيهًا للكيلو، كما تراجعت أسعار كارتونة البيض 3 جنيهات ليصل سعر بيعها بالمزرعة إلى 30 جنيهًا ثم تباع للمستهلك بسعر 34 جنيهًا.

وحذر "عبد العزيز" من أن سعر البيع المعلن بالمزرعة أقل من التكلفة الفعلية للمنتج، ما يضعنا أمام أزمة فعلية تحتاج للتدخل السريع قبل تفاقمها، وخروج الأمر عن السيطرة، موضحًا أن تلك الأسعار تُقدم كوسيلة استرشادية للمستهلك حتى لا يتعرض للاستغلال من قبل التجار.

وأكد أنه إذا استمرت الأسعار على هذه الوتيرة ستشهد السوق خروج تجار كُثر من السوق، ما يضعنا أمام أزمة حقيقية.

أسعار الأعلاف تواصل ارتفاعها

وأضاف رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن الأعلاف مازالت تواصل زيادتها حيث وصل سعر بيع الطن إلى 7400 جنيه مقابل 5800 الشهر الماضي، وهو ما يعني أن سعر الطن سجل زيادة 1600 جنيه، مطالبًا بضرورة تدخل الدولة ووجود بورصة عادلة للدواجن تتحكم بزمام الأمور، ووضع آلية محددة تسير وفق منهج مدروس، للسيطرة على السوق.

وأرجع رئيس الشعبة سبب انخفاض الأسعار إلى زيادة المعروض من الدواجن في المزارع، مع استمرار الدورة الإنتاجية، فضلًا عن تراجع القوة الشرائية للمواطنين، التي جعلت عدد كبير من المستهلكين يلجئون إلى شراء ما يلزمهم فقط، بسبب وجود أولويات في الوقت الراهن لدى الأسرة المصرية، منها الاستعداد للعام الدراسي الجديد للمدارس والجامعات.

إنتاج مصر من الدواجن

وفقًا لإحصائيات الغرفة التجارية للثروة الداجنة بالقاهرة، فإن مصر تنتج سنويًا نحو 1.6 مليار طائر، ما يحقق الاكتفاء الذاتي للمواطنين بنسبة 95%، ورغم هذا تحتاج السوق إلى استيراد 5% وهي نسبة ضعيفة للغاية مقارنة بالسنوات الماضية.

وأشار رئيس شعبة الدواجن، إلى أنّ مصر تنتج مليار دجاجة سنويًا، 30% منها إنتاج ريفي، بالإضافة إلى 125 مليون دجاجة سنويًا إنتاج بلدي، بينما ارتفع إنتاج مصر من البيض إلى 13 مليار بيضة سنويًا، ليبلغ نصيب الفرد منها 130 بيضة.

وأرجع سبب انخفاض الأسعار إلى زيادة المعروض من الدواجن في المزارع، مع استمرار الدورة الانتاجية، فضلًا عن تراجع القوة الشرائية للمواطنين، التي جعلت عدد كبير من المستهلكين يلجأون إلى شراء ما يلزمهم فقط، بسبب وجود أولويات في الوقت الراهن لدي الأسرة المصرية، منها الاستعداد للعام الدراسي الجديد للمدارس والجامعات.

وطالب رئيس الشعبة بضرورة منع تداول الدواجن الحية، وتحديد التكلفة الفعلية للمنتج، من أجل تحديد سعر عادل قبل الانخراط في مشكلة خروج جميع التجار من السوق في ظل استمرار انخفاض الأسعار عن التكفلة، ما يتسبب في خسائر فادحة للتجار تجعلهم غير قادرين على استكمال المضاربة بالسوق، مع الوضع في الاعتبار متابعة الذبح بالمجازر، والمتابعة المستمرة لحلقات الوصل بسوق الدواجن والربط بينهم.