بورصة الدواجن اليوم الاثنين 26-10-2020 في مصر

انخفضت أسعار بورصة الدواجن في السوق المحلي بواقع جنيهين، اليوم الاثنين الموافق 26 أكتوبر، بعد أن شهدت تذبذبًا واضحًا خلال الأسابيع الماضية، على خلفية تراجع أسعارها عقب تراجع الاقتصاد العالمي بشكل ملحوظ، خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذي أثّر بشكل سلبي على أسعار السلع والمنتجات، وتراجع القوى الشرائية للمواطنين، لجميع السلع ومن ضمنها الدواجن.

وبدأت أسعار الدواجن تتعافى نظرا لعودة الطلب عليها مرة أخرى، مع تراجع أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد في مصر، وعودة القوة الشرائية للسلع والمنتجات مره أخرى.

وترصد "الوطن"، في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، تفاصيل بورصة الدواجن وأسعارها بالأسواق اليوم الاثنين الموافق 26 أكتوبر، ورحلة أسعار بورصة الدواجن على مدار الأشهر الماضية بين الارتفاع والانخفاض، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

بورصة الدواجن في السوق المحلي اليوم

قال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية في القاهرة، في تصريحات خاصة لجريدة "الوطن"، إن أسعار الدواجن شهدت انخفاضًا بعد أن كادت تشهد عودة للأسعار العادلة والطبيعية، ووصل سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء إلى 19 جنيهًا من المزرعة، مقابل 21 جنيهًا أمس، في حين تراوح سعر المستهلك في السوق المحلي، بين 23 و25 جنيهًا للكيلو باختلاف المناطق.

كما وصل سعر كرتونة البيض في المزرعة إلى 30.5 جنيه للكرتونة، في حين تصل للمستهلك بسعر يتراوح بين 31 و33 جنيهًا بحسب المنطقة، بينما وصل سعر الدواجن المجمدة إلى 33 جنيهًا.

واستقرت أسعار البط اليوم، عند 40 جنيهًا للكيلو، فيما سجّلت أسعار الرومي اليوم 45 جنيهًا للكيلو فى السوق المحلية، وجاءت أسعار الكتاكيت اليوم حول 7 و9 جنيهات للكتكوت، ووصل سعر كيلو جرام البانية أو فلية الدجاج ما بين 65 إلى 70 جنيهًا، أما الأوراك سجلت 27 جنيهًا، وسجلت الدبابيس 31 جنيهًا، وجاءت أسعار الأجنحة والهياكل بحوالي 21 جنيها للكيلو.

ووصل سعر كيلو جرام الدواجن البلدي إلى 36 جنيهًا للكيلو، بينما تراوح سعر كيلو جرام البط المسكوفي حوالي 42 جنيهًا، والبلدي حوالي 55 جنيهًا للكيلو جرام الواحد، وسجلت سعر الكيلو جرام من الديوك الرومي حوالي 57 جنيهًا، والأرنب 45 جنيهًا للكيلو.

وأوضح عبد العزيز أن سعر العلف ارتفع حاليًا ليصل سعر الطن إلى حوالي 7400 جنيه مقابل 7000 جنيه الشهر الماضي، مضيفًا أن ارتفاع سعر المدخلات يؤدي بالنتيجة إلى ارتفاع التكلفة، وانخفاض سعر الدواجن يعرض صغار الدواجن لخسائر فادحة، قد تؤدى إلى خروجهم من السابق.

وأضاف أنه خلال أسابيع قليلة سيبدأ شهر الشتاء، والذي ترتفع فيه التكلفة العلاجية للطيور، فضلًا عن توفير تدفئة مناسبة، وهو ما يعني زيادة مدخلات الإنتاج.

إنتاج مصر من الدواجن

ووفقًا لإحصائيات الغرفة التجارية للثروة الداجنة بالقاهرة، فإن مصر تنتج سنويًا نحو 1.6 مليار طائر، ما يحقق الاكتفاء الذاتي للمواطنين بنسبة 95%، ورغم هذا تحتاج السوق إلى استيراد 5% وهي نسبة ضعيفة للغاية مقارنة بالسنوات الماضية.

وأشار رئيس شعبة الدواجن، إلى أنّ مصر تنتج مليار دجاجة سنويًا، 30% منها إنتاج ريفي، بالإضافة إلى 125 مليون دجاجة سنويًا إنتاج بلدي، بينما ارتفع إنتاج مصر من البيض إلى 13 مليار بيضة سنويًا، ليبلغ نصيب الفرد منها 130 بيضة.