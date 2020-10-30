مساعدات مالية ورفع كفاءة المنزل.. "التضامن" تستجيب لـ"روحية" وأولادها

استجابت وزارة التضامن الاجتماعي لحالة السيدة "روحية" وأبنائها، حيث قال محمد فكري، عضو فريق التدخل السريع بالوزارة، إنه جرى رصد حالتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وبالفعل جرى توجيه فريق التدخل السريع التابعة لمحافظة المنوفية، لرصد الحالة، وتبين أن السيدة مطلقة، وتدعى روحية محروس، تبلغ من العمر 61 عاما، ولديها 4 أولاد منهم 3 ذوي إعاقة ذهنية.

وأضاف "فكري"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، المذاع على شاشة التليفزيون المصري، أن السيدة تتقاضى هي وأولادها معاش "تكافل وكرامة"، كما جرى استخراج كارت الخدمات الذكي للأولاد كونهم ذوي إعاقة، كما جرى صرف مساعدة مالية لهم لعيش حياة كريمة، وبعرض الحالة على المحافظ قرر صرف مساعدة ومكافأة للسيدة.

وأوضح أن الوزارة عرضت عليها نقل الأولاد لأحد دور الرعاية ولكنها رفضت، وقالت: "أنا هرعاهم لحد ما أموت"، كما جرى التنسيق مع إحدى الجمعيات الأهلية بالمنوفية وسيتم رفع كفاءة المنزل بالكامل.

من جانبه قدم المهندس محمد حبيب، نجل السيدة روحية، الشكر لكل من وقف بجانب والدتها وساندها، ولا سيما وزارة التضامن، والتي كانت بجانبها منذ سنوات وليس في الوقت الحاضر فقط، والأمور تحسنت للأفضل خلال تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة الجمهورية، حيث زادت المعاشات، لافتة إلى أن والدته نموذج فريد لحالة ليس هدفها المساعدات.

وأشار إلى أن زيارة المحافظ لوالدته كان لها بالغ الأثر لها معنويا ونفسيا، "أمي تستحق أنها تظهر وتتكرم وتكون نموذج يحتذى به، وأنا فخور بيها".