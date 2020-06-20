الكنائس تساند طلاب الثانوية برسائل روحية وتطالبهم بالوقاية من كورونا

عملت الكنائس "الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية" على مساندة طلاب الثانوية العامة، بكلمات روحية للتشجيع على التفوق، مع انطلاق امتحانات نهاية العام لهم، غدا الأحد، حيث وجه البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، كلمة للطلاب تم بثها عبر المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وقال البابا للطلاب: "أعرف أنكم تعبتم كثيرا، وهذا التعب لن يذهب هباء، فأنتم زرعتم وتعبتوا وتأكدوا أن لكل هذا مكانته الكبيرة، فتشجع وأنت في الامتحانات، وكلنا منتظرين تفوقك ونجاحك، وعليكم أن تثقوا ان الله معكم".

وأضاف البابا: "أحبائي الغاليين على قلب ربنا وقلب كنيسته، نحملكم في قلوبنا، صلواتنا مستمرة لأجلكم، نذكركم على مذبح الله، نفرح معكم بتفوقكم قريبا".

فيما عقد الأنبا بولا، مطران طنطا وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، لقاء مع خدمة ثانوي بنين بكاتدرائية مارجرجس وشهداء طنطا الأبرار عبر برنامج "زووم"، لمتابعة امتحانات الثانوية العامة.

ووجه الأنبا مكاريوس، أسقف عام المنيا وأبوقرقاص، كلمة خاصة للطلاب، قائلا: "نشكر الله أنه ابقانا حتى الآن، ونشكر المسئولين في الدولة الذين أصروا على عقد الامتحانات هذا العام رغم التكلفة الكبيرة للإجراءات المتخذة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، ولكنهم رفضوا أن يضيع عام من عمر الطلاب، ونحن متابعين كيف أثر الوباء على المذاكرة والدروس الخصوصية والقى بظلاله على العملية التعليمية كلها في جو متوتر بسبب الأخبار المتضاربة، ولكن ثقوا أن الله معكم، ونحن نرفع القداسات من أجلكم".

وطالب مكاريوس، من الطلاب، المحافظة على أنفسهم واتباع الاجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا داخل لجان الامتحان.

كذلك وجه الأنبا زوسيما، أسقف أطفيح، كلمة مشجعة لطلاب الثانوية، مطالبهم بعدم الخوف من الامتحانات لأن الله معهم، قائلا: "الامتحانات مسابقة للتفوق والتميز والانتصار، فلاترهبوا ولا ترتعبوا"، مطالبهم بالمذاكرة وأن يتوكلوا على الله في الامتحانات حتى لو كانت في ظروف صعبة.

كما وجه الأنبا باخوم، النائب البطريركي للأقباط الكاثوليك، كلمة للطلاب، قال فيها: "نشارككم هذا الوقت الهام في حياتكم ومستقبلكم، وندرك كم من الممكن أن يسود القلق والخوف في قلوبكم خصوصا في هذا الظروف التي نمر بها بسبب وباء كورونا، ولكن نثق أن الرب سيرشدكم، لا تخافوا وتشجعوا، هذا وقت حصاد تعبكم وجهدكم، كونوا حذرين واتبعوا التعليمات الاحترازية لسلامتكم وسلامة الآخرين".

وقال الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، في بيان له: "نصلي من أجل جميع أبنائنا الطلبة والطالبات، ونشكر الله دائمًا على عظيم عمله معنا."

وتنطلق غدا، الأحد، امتحانات الثانوية العامة حيث يؤدى 653 ألفا 389 طالب وطالبة الامتحان في مادة اللغة العربية في تمام الساعة العاشرة صباحا ولمدة 3 ساعات، وذلك في 56 ألف و591 لجنة سير فرعية.