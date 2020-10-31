تعرف على طريقة تقديم شكوى لهيئة سلامة الغذاء إلكترونيا

يبلغ عدد الهيئات الرقابية على سلامة الغذاء في السوق المحلي في الوقت الحالي نحو 17 جهة رقابية.

وتستعرض "الوطن"، أهم الإدارات العامة لمراقبة الأغذية، وطريقة تقديم شكوى إلى هيئة سلامة الأغذية، وفقا لما أعلنته الهيئة استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

أهم الجهات الرقابية على سلامة الأغذية

ـ الإدارة العامة لمراقبة الأغذية بوزارة الصحة والسكان

ـ هيئة الخدمات البيطرية في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

ـ هيئة الرقابة الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة.

ـ وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة التنمية المحلية.

ـ جهاز حماية المستهلك.

ـ هيئة الرقابة على الصادرات والواردات بوزارة الصناعة والتجارة.

ـ الحجر الزراعي والحجر البيطري بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

طريقة تقديم شكوى إلى هيئة سلامة الأغذية

تقوم وحدة إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء بتلقي الشكاوي بغرض أخذها في الاعتبار عند وضع خطط الرقابة المستقبلية للعمل في الهيئة، ويمكن تقديم الشكوى باتباع الخطوات التالية:

ـ يتم تقديم الشكوى من خلال الموقع الرسمي للهيئة، على الرابط التالي:

https://www.nfsa.gov.eg/(S(0d5n54pdlpxqxaihffy1rxgv))/App_PP/DeskTop/App_Web/App_Custom/1/Default.aspx?TabID=10400001

ـ كتابة الاسم بالكامل، البريد الإلكتروني، رقم الهاتف.

ـ كتابة العنوان بالتفصيل.

ـ تحديد نوع المنتج.

ـ الجهة المشكو في حقها.

ونوهت الهيئة أنه لبحث الشكوى يجب على الشاكي أن يذكر اسم جهة عرض/شراء المنتج الغذائي أو أسم الشركة المنتجة له على الأقل كما يجب أن يكون رقم التليفون أو البريد الالكتروني للشاكي صحيحاً حتى تتمكن الهيئة من الرد عليه، مؤكدة على ضرورة استيفاء البيانات في الحقول الإجبارية الموضحة، مع ضرورة توضيح هل جهة عرض/شراء المنتج هي نفسها الشركة المنتجة.

كما أشارت الهيئة إلى يمكن تقديم الشكوى من خلال الاتصال على رقم 27933493.

جدير بالذكر أن الهيئة القومية لسلامة الغذاء هيئة مستقلة تهدف إلى حماية صحة المستهلك عن طريق التأكد من أن الغذاء المنتّج، المصنّع، الموزّع أو المتداول في السوق يحقق أعلى معايير السلامة والصحة.