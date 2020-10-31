فيديو.. أحمد فهمي: كنت هاتضرب من "زملكاوي" بسبب "البليلة"

حكى الفنان أحمد فهمي عن موقف طريف تعرض له خلال زيارته للإسكندرية مع الفنان محمد حماقي، وذلك خلال لقائه مع "أبلة فاهيتا" في برنامج "الدوبليكس" المذاع عبر فضائية "ON E".

ورد "فهمي"، على قول الأبلة فاهيتا "كنت مع حماقي في السخنة من يومين وقالي أنكم كنتوا هتاكلوا علقة من الإسكندرانية بسببك"، قائلًا: "كنت مع حماقي في الإسكندرية وعزمني على جيلاتي عزة وروحنا وأنا راكب عربية حماقي والقزاز ورا ملون ومش باين إن أنا في العربية والراجل أول ما شاف حماقي قاله الأستاذ محمد الأهلاوي الجامد والراجل فرح بحماقي وحماقي اتبسط لأنه بيقوله الأهلاوي الجامد، فحماقي بيقوله لا استنى بص أنا جايب لك مين وفتح الإزاز قام الراجل وشه اتقلب وقال لا يا نجم كله إلا الزمالك، وأنت كسبت 50 مليون أهلاوي وخسرت 50 مليون زملكاوي".

وأضاف "فهمي": "المهم الراجل فضلنا نتكلم وفي الآخر جاب لنا تربيزة على البحر وقال لحماقي تاكل إيه قاله رز بلبن، وقالي أنا تاكل إيه، قولت له بليلة، ونسيت وطلبت بليلة، والخناقة قامت تاني وقام باصص لحماقي وقاله شفت؟، رد عليه حماقي وقاله والله ما يقصد هو قالي أنه نفسه فيها من ساعة ما كان في الأوتيل".