فيديو.. مشادة بين أحمد فهمي وأحد حضور مباراة الأهلي وبيراميدز: "شيكا شهرك"

تواجد الفنان أحمد فهمي، في مدرجات استاد القاهرة، لمشاهدة مبارة النادي الأهلي وبيراميدز، وتعرض لمشادة كلامية مع أحد الحاضرين، بسبب خلافه مع لاعب الزمالك محمود عبدالرازق شيكابالا.

وتداول عدد من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مقطع فيديو يظهر مشادة كلامية بين أحمد فهمي وأحد الحاضرين في ملعب المباراة.

قبل انطلاق المباراة، حرص عدد من الجماهير، على التقاط الصور التذكارية مع أحمد فهمي، كما قال له أحد الحاضرين إن شيكابالا سبب شهرته، ليرد فهمي "شيكا مين".

وتعرض أحمد فهمي لسؤال محرج، بشأن إيرادات أخر فيلم له، ليقرر الفنان الكوميدي عدم الرد وتجاهل الجماهير، ليضيف أحد الحاضرين، أن شيكابالا سبب شهرته، وأنه أصبح "تريند"، واستمر فهمي في التجاهل، والتقاط الصور التذكارية مع الجماهير.

قبل عد أيام، وقعت مشادة كلامية بين شيكابالا وأحمد فهمي خلال أحد الأفراح، وبعد تصافحهما احتد شيكابالا على "فهمي" كلاميا، وهو الأمر الذي اعتبره الأخير على سبيل المزاح، بينهما بدليل قيامه باحتضانه.

وسب شيكابالا جماهير النادي الأهلي، وكرر الأمر أكثر من مرة، وهو الأمر الذي لم يقبله أحمد فهمي كونه من المشجعين المتعصبين للنادي الأهلي، لذلك نشب الخلاف بينهما ليقوم "فهمي" بالرد عليه ومهاجمته قائلا إنه لم يقبل بأي شكل من الأشكال سب الأهلي وجماهيره دون الصمت.

امتدت الخلافات بين فهمي وشيكابالا إلى صفحات التواصل الاجتماعي، وكتب "فهمي" عبر حسابه على "فيسبوك"، في أول تعليق له على المشاجرة: "أنا مش ممثل أهلاوي.. أنا واحد أهلاوي بقى ممثل. فقدامي تحترم نفسك عشان المنطقة دي خط أحمر".