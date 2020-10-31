الأقصر تستعد لمواجهة أمطار وسيول فصل الشتاء بـ 15 إجراء

واصلت محافظة الأقصر، استعداداتها على قدم وساق، بخطوات استباقية لمواجهة أزمات وأمطار وسيول فصل الشتاء المحتملة، حيث كلف المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بضرورة الاستعداد المبكر لفصل الشتاء عبر تجهيز مخرات السيول بمختلف المدن والقرى.

"الوطن" استعرضت أبرز تفاصيل التجهيزات التي أعدتها المحافظة السياحية تحسبًا لموجات السيول التي قد تشهدها في فصل الشتاء.

1. محافظ الأقصر قرر تشكيل لجنة للمرور على مخرات السيول فى جميع المراكز والمدن.

2. اللجنة اتخذت حزمة من الإجراءات منها المرور مخرات السيول والتأكد من تطهير المخرات للسيول.

3. تقوم اللجنة بالمتابعة اليومية لمدى صلاحية معدات التعامل مع الأمطار والسيول وكفاية مهمات الإغاثة.

4. مدينة إسنا تم العمل فيها على تطهير المخرات في مناطق وقري "الشغب والحلة والدبابية وأبو سعيد الهنادي"، وتم الإنتهاء من أعمال تبطين مخر سيل الكلابية.

5. في مركز الطود تم التأكد من تطهير مخرات نجع مكى والحسينات والعشر وبربخ ووادى عنان والندافين.

6. في مركز أرمنت تم تطهير مخرات حاجر أبو دغار والرزيقات والمحاميد.

7. في مركز القرنة تم تطهير مخرات القرنة والملاحة وحاجر الضبعية.

8. في مركز الزينية والذي يضم مدينتي الزينية وطيبة الجديدة تم إنشاء 5 سدود و5 بحيرات جديدة العام الماضي لحجز وتخزين المياه.

9. تم التأكيد علي كافة رؤساء المدن بإتخاذ عدة إجراءات لمواجهة إحتمالات سقوط السيول والأمطار الغزيرة.

10. تمت إقامة معسكر الإيواء التجريبى والتدريبى لمنكوبى الأمطار والسيول والكوارث بمدينة الطود.

11. المعسكر يهدف إلى الاستعداد لدخول فصل الشتاء.

12. يساعد المعسكر فى قياس مدى كفاءة وجاهزية أجهزة المحافظة المختلفة والمديريات والإدارات التنفيذية.

13. تم بالمعسكر التعامل مع أى كارثة طارئة والتدريب على كيفية مواجهة الأزمات والكوارث.

14. المعسكر يهدف لمتابعة القدرة على العمل على حماية روح المواطنين المتضررين من أخطار السيول المحتملة وتقديم سبل الرعاية اللازمة لهم.

15. شارك فى المعسكر العديد من المديريات والإدارات التنفيذية بالإضافة إلى مديرية الشباب والرياضة ببعض أعضاء الفرق الكشفية وفرق الجوالة والجوالات التابعة لمراكز الشباب.