الأقصر تستعد لأمطار الشتاء بتجهيز مخرات السيول

قاد رجال الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا، جنوب محافظة الأقصر، حملة مكبرة لتطهير البرابخ ومخرات السيول في قرى المركز، وذلك لمعاينتها على أرض الواقع، والتأكد من أعمال تنظيفها وتجهيزها قبيل دخول فصل الشتاء، لحماية المواطنين بتلك القرى من خطر السيول.

ترأست الحملة المهندسة صباح منصور، نائب رئيس مدينة إسنا، يرافقها جمال عبد المحسن، رئيس غرفة العمليات بالمدينة، وبمشاركة محسن الشامي، مدير عام الكوارث والأزمات بالمحافظة.

وتستعد محافظة الأقصر لفصل الشتاء عبر تجهيز كافة مخرات السيول بمخلتف المدن والقرى، حيث أعلن محسن الشامي، مدير الإدارة العامة للازمات والكوارث، عن تشكيل لجنة للمرور على مخرات السيول في جميع المراكز والمدن، في إطار الاستعدادات المبكرة لموسم السيول وفصل الشتاء والحد من مخاطرها، وبتوجيهات من المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر.

وأضاف "الشامي" أن اللجنة اتخذت حزمة من الإجراءات الاحترازية، منها المرور على مخرات السيول، والتأكد من تطهيرها وإزالة المعوقات بها، وتنظيف الترع والمصارف من الحشائش، والتأكد من صلاحية معدات التعامل مع الأمطار والسيول، وكفاية مهمات الإغاثة.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من المرور على جميع مخرات السيول بجميع المراكز والمدن في المحافظة، حيث تم تطهير مخرات إسنا، وهى "الشغب، والحلة، والدبابية، وأبو سعيد الهنادي"، كما تم تبطين مخر سيل "الكلابية".

وفي مركز الطود، تم التأكد من تطهير مخرات "نجع مكي، والحسينات، والعشر"، و"بربخ ووادي عنان، والندافين"، وفي مركز أرمنت، تم تطهير مخرات "حاجر أبو دغار، والرزيقات، والمحاميد"، وفي مركز القرنة تم تطهير مخرات "القرنة، والملاحة، وحاجر الضبعية"، وفي مركز الزينية، والذي يضم مدينتى الزينية وطيبة الجديدة، تم إنشاء 5 سدود و5 بحيرات جديدة العام الماضي، لحجز وتخزين المياه.