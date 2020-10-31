إصابة 5 أشخاص في مشاجرة بأسيوط لخلافات الجيرة

أصيب خمسة أشخاص بجروح متفرقة بمشاجرة نشبت بالأسلحة البيضاء والشوم، لخلاف على مكان بيع مخدرات بالوليدية في محافظة أسيوط.

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان أسيوط بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة بوقوع مشاجرة بالأسلحة البيضاء أمام مدرسة النهضة بالوليدية دائرة القسم ووقوع مصابين.

انتقل فريق من مباحث القسم والإسعاف، وبالمعاينة والفحص تبين إصابه كلا من "أيمن محمد عبد العال 41 سنه مصاب بجرح قطعي بالرأس - عبد العال محمد عبد العال 37 سنة مصاب بجرح بالرأس - زينب حسن محمد 30 سنة مصاب بجرح بالرأس - عماد محمد عبد العال 59 سنة مصاب بجرح بالبطن - نعيمة أحمد مصطفى 55 سنة"، تم نقلهم لمستشفى أسيوط الجامعي.

ومن جانب آخر ذكر أحد الأهالي لـ"الوطن"، أن هذه المنطقة بالوليدية اشتهرت بأنها وكرًا لتجارة وبيع المخدرات، موضحًا أن سبب المشاجرة هو قيام بعض تجار المخدرات بالبيع أمام منزل أحد الأهالى ورفض صاحب المنزل ذلك طالبا منهم الابتعاد.

وتابع، أنه في اليوم التالى فوجئ بهم يقومون ببيع سمك أمام المنزل كستار لبيع المخدرات ورفض صاحب المنزل وطلب ابتعادهم، فوقعت مشادة كلامية بين صاحب المنزل والبائعين ما أسفر عن إصابة خمسة أشخاص.

تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق، وجارِ استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وكانت تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن أسيوط من ضبط 59 طربة لمخدر الحشيش وكمية من الأقراص المخدرة داخل بؤرتين إجراميتين يقوم على إدارتهما عدة عناصر إجرامية خطرة "بقرية عرب العمايم بدائرة مركز شرطة منفلوط، قرية الزاوية بدائرة مركز شرطة أسيوط"، تخصصوا في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها.