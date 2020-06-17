ضبط مركز نساء وتوليد بأسيوط يبيع مخدرات وأخرى منتهية الصلاحية

ضبط فريق إدارة التفتيش الصيدلي بالاشتراك وإدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بأسيوط، بالتنسيق وهيئة الرقابة الإدارية بالمحافظة، مركز طبي خاص للنساء والتوليد يبيع أدوية مخدرة وأخرى خاصة بالمستشفيات الحكومية والتأمين الصحي، بعضها منتهي الصلاحية بحي شرق أسيوط.

جاء ذلك عقب ورود شكاوى من عدد من المواطنين، تفيد بأنّ مركزا طبيا للنساء والتوليد يبيع أدوية للجمهور.

وعلى الفور جرى إعداد حملة برئاسته، وقال الدكتور أحمد مرعي مدير إدارة التفتيش الصيدلي بالتنسيق وهيئة الرقابة الإدارية بالمحافظة وبمشاركة إدارة العلاج الجر بالمديرية، وضبطت الحملة 3362 عقارا دوائيا ومستلزمات طبية.

وتنوعت المخالفات بين حيازة أدوية مدرجة جدول 3 مخدرات وأدوية هيئة التأمين الصحي وأدوية مستشفيات حكومية غير مصرح بتداولها، إضافة إلى ضبط 207 عقارات دوائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

كما رصدت إدارة العلاج الحر عددا من المخالفات الخاصة بالمركز، تمثلت في عدم وجود تجهيزات غرفة الإفاقة، وعدم وجود تجهيزات بغرفتي العمليات والعناية، وعدم وجود رخصة تداول نفايات خطرة، وجرى إعداد تقرير بالمخالفات التي جرى رصدها.

وجرى التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر تحت رقم 4974 جنح ثان أسيوط للعرض على النيابة العامة للتصرف.