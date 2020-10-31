عاجل.. الرئيس السيسي يفتتح اليوم عددا من المشروعات الهامة

يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، من مدينة شرم الشيخ جامعة الملك سلمان، وكذلك عددًا من المشروعات الأخرى كمتحف شرم الشيخ ومتحف المركبات الملكية، ومتحف كفر الشيخ.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاس الجمهورية، إنَّ جامعة الملك سلمان تعتبر أحد المشاريع المهمة ضمن المشروع القومي لتنمية شبه جزيرة سيناء والذي يحظى بأولوية متقدمة لدى الدولة، حيث تتضمن الجامعة إنشاء 10 کلیات موزعة على فروع الجامعة الثلاثة بكل من مدن "الطور، رأس سدر - شرم الشيخ" بطاقة استيعابية 30 ألف طالب.

وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إنَّ ذلك يأتي ضمن المخطط الاستراتيجي للارتقاء بالتعليم الجامعي على مستوى الجمهورية، ولإعداد الشباب من الطلاب وصقلهم علمياً وأكاديمياً على نحو يتواكب مع المتطلبات الحديثة والمعاصرة لمجال العمل وكذلك للمساهمة في عملية التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة، حيث تتضمن كليات الجامعة تخصصات: "الهندسة التطبيقية، علوم الحاسبات، الصناعات التكنولوجية، العلوم المالية والإدارية، السياحة والضيافة، العمارة، الألسن واللغات التطبيقية، الزراعات الصحراوية، الفنون والتصميم".