يصل خطورته للوفاة.. "الصحة" تطلق حملة ضد الالتهاب السحائي بالمدارس

تطلق وزارة الصحة والسكان الحملة القومية للتطعيم ضد الالتهاب السحائي الأسبوع الجاري، وتستهدف وتطعيم 7 ملايين طفل سنويا في المدارس.

وضخت وزارة الصحة والسكان، 700 ألف جرعة إضافية من التطعيم لجميع المسافرين إلى الأماكن الموبوءة بالمرض سنويا، ويحصل على التطعم الخاص بالالتهاب السحائي، طلاب الصفوف الأولى من مراحل الدراسة المختلفة.

وأعلنت وزارة الصحة، أن مصر لم تتعرض لأي تفشيات وبائية تتعلق بمرض الالتهاب السحائي منذ عام 1982، مشيرة إلى أنه تم إدراج التطعيم ضد ميكروب الإنفلونزا البكتيرية وهي من إحدى مسببات مرض الالتهاب السحائي، خاصة عند الأطفال أقل من 5 سنوات ضمن التطعيمات الإجبارية للأطفال في سن 2 و4 و6 أشهر منذ شهر فبراير 2014.

ويستعرض "الوطن" فى نقاط أعراض مرض الالتهاب السحائي ومضاعفاته كالتالي:

- التهاب في السحايا، والسحايا هي الأغشية الثلاثة التي تغطي الدماغ والنخاع الشوكي.

- أكثر الأسباب شيوعًا لالتهاب السحايا، هي الالتهابات الفيروسية والبكتيرية.

- وتوجد عدة أشكال أخرى من التهاب السحايا، ومن الأمثلة على ذلك، المكورات الخبيثة، التي تسببها العدوى الفطرية، والسرطانية، المرتبطة بالسرطان، فهذه الأنواع هي أقل شيوعا.

أعراض الالتهاب السحائي تتمثل في قلة الشهية والحمي والسبات والصداع

تتمثل أعراض الالتهاب السحائي فى قلة الشهية والتهيج والنعاس والسبات والحمي، كل هذه الأعراض بالنسبة للأطفال.

وبخصوص البالغين تتمثل الأعراض في الصداع والحمي وتصلب الرقبة والنوبات وحساسية للضوء الساطع والنعاس وقلة الشهية.

- اطلب الطبيب فورا إذا واجهت هذه الأعراض، فإن التهاب السحايا الجرثومي والفيروسي يمكن أن يكون قاتلا.

- لا توجد طريقة لمعرفة ما إذا كان لديك التهاب السحايا الجرثومي أو الفيروسي فقط من خلال الحكم على شعورك، سيحتاج طبيبك إلى إجراء اختبارات، لتحديد النوع الذي لديك

- التهاب السحايا يؤثر على جميع المراحل العمرية إلا أنه أكثر انتشارا بين الأشخاص الذين يعيشون في أماكن مزدحمة مغلقة، وغير جيدة التهوية، وكذا المراهقين وطلاب الجامعات والمدارس وخصوصا الداخلية منها.

- يمكن أن يتسبب الالتهاب السحائي الى حدوث مضاعفات كفقد السمع، وتلف الدماغ و حدوث نوبات تشنجيه ومشاكل فى المشي وقد تؤدي الغصابة به للوفاة وفى حال تلقي العلاج المناسب يمكن أن يشفي المريض منه تماما