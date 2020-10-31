سعر الريال السعودي اليوم السبت 31-10-2020

تستعرض "الوطن" في ضوء الخدمات اليومية والمتنوعة للمتابعين والقراء، متوسط سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، وذلك وفقًا لبداية التعاملات الصباحية اليوم، السبت 31 أكتوبر الحالي، في مجموعة من البنوك الحكومية والخاصة كالتالي:

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

سجل سعر الريال السعودي في المصرف المتحد، نحو 4.03 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سجّل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية نحو 4.1 جنيه للشراء، و4.2 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

سجّل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي نحو 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

سجّل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجّل سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.