"الكباري": منظومة النقل الذكي ستعمل على تخفيض معدل الحوادث على الطرق

أكد اللواء حسام الدين مصطفى، رئيس هيئة الطرق والكباري، أن تطبيق منظومة النقل الذكى على الطرق السريعة سيعمل على تخفيض معدلات الحوادث على الطرق، مشيرا إلى أن الوزارات المعنية تواصل العمل الجاد على تنفيذ المشروع تنفيذا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بسرعة تنفيذه، موضحا أنه من الممكن تطبيق منظومة النقل الذكي على الطرق السريعة أوائل 2021.

وقال مصطفى، في تصريحات لـ"الوطن"، إن مشروع النقل الذكي سيتم تنفيذ على مرحلتين، تنفذ المرحلة الأولى بداية 2021 على على 6 طرق وهي: "القاهرة - السويس"، و"القاهرة - الإسماعيلية - بورسعيد"، والطريق الدائري، و"القطامية - العين السخنة"، و"شبرا - بنها الحر"، و"القاهرة - الإسكندرية" الصحراوي، على أن يتمّ تنفيذ المرحلة الثانية مطلع 2022 وتشمل 20 طريقًا سيتمّ تحديدها عقب تنفيذ المرحلة الأولى، موضحا أنه سيتم مراقبة الطرق بشبكة كاميرات ترصد الحالة المرورية على مدار 24 ساعة يوميا، وسيتمّ رصد أي مخالفات أو تجاوزات على الطرق وإبلاغ صاحب السيارة بتجاوز السرعة من خلال رسالة قصيرة.

وأشار رئيس الطرق والكباري، إلى أن منظومة النقل الذكي على الطرق السريعة، لها فوائد عديدة مباشرة وغير مباشرة، موضحا أنَّ المشروع لن يفشل وسيحقق نجاحًا باهرًا، مؤكدا أنَّ من ضمن هذه الفوائد، ميكنة تحصيل تعريفة الطريق، باستخدام المحفظة الإلكترونية أو التليفون المحمول، كما ستساعد في إحكام السيطرة على المخالفات، وعدم ترك المخالفات، ليفاجئ بها أصحابها، لكن سيتمّ تحصيلها إلكترونيا بشكل لحظي.

وأضاف مصطفى، أن الوزارة تسعى إلى توفير جميع الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين على الطرق السريعة، لافتا إلى أن منظومة النقل الذكي ستعمل على توفير الاتصال المتبادل بين المركبات أنفسها وبينها وبين الأجهزة الموضوعة عل جوانب الطرق، وأحيانًا، عن الطقس والظروف الجوية والبيئية، وأيضًا عن حوادث التصادم الوشيكة الوقوع، وتوفير تلك المعلومات وإشاعتها للتداول، مؤكدا أن توحيد سياسة تسعير الخدمات والدقة في تسجيل المخالفات، وخلق فرص استثمارية جديدة ما يستتبعه تحسن في المؤشرات العالمية للاستثمار في مصر.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه في سبتمبر الماضي، بسرعة تنفيذ مشروع النقل الذكي على الطرق السريعة، لتقليل حوادث السيارات، في أثناء اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد ذكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل، والدكتور محمد معيط وزير المالية، لحثهم على تنفيذ المشروع لتقديم كل الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين.