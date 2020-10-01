رئيس "ميناء دمياط": تفعيل منظومة النقل النهري للحد من حوادث الطرق

عقد اللواء بحري، وليد عوض، رئيس مجلس إدارة ميناء دمياط إجتماعًا موسعًا، اليوم، في حضور قيادات الهيئة والعاملين بها، وسط إجراءات وقائية مشددة.

بدأ الاجتماع باستعرض أخر المستجدات بالميناء وعلى رأسها تفعيل منظومة النقل النهري، وفقاً للرؤية العامة الهادفة إلى تعظيم المنقول من البضائع نهرياً وفائدته فى الحفاظ على الطرق البرية وخفض نسب الحوادث.

وخلال الاجتماع، تطرق رئيس مجلس إدارة الميناء إلى نجاح الهيئة فى التطبيق الصارم للاشتراطات الخاصة بالأمن والسلامة والتوافق البيئى فى جميع الساحات والمخازن، خاصةً فيما يتعلق بالتعامل مع البضائع ذات الطبيعة الخاصة وهو الأمر الذى أشاد به أعضاء لجان التفتيش الذى استقبلهم الميناء مؤخراً.

وأثنى "عوض" على النجاحات التى حققتها الهيئة فى العديد من المجالات ومنها تطوير الهيكل الإدارى وتسوية الحالات الوظيفية للمستحقين، وفى نهاية الاجتماع وجّه رئيس الهيئة الشكر لجميع العاملين وطالبهم ببذل المزيد من الجهد والعمل الجاد لتحقيق المزيد من التقدم والرقي للميناء.